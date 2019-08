Un cane scompare subito dopo il ricovero della sua padrona | la donna muore ma il gesto

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Unche la suaaveva abbandonato per motivi di salute il suo ranch era scomparso. Ladi chiamava Rosalba Quiroz e fu costretta a abbandonare il suo ranch, a Montemorelos in Messico, perché era gravemente malata. Fu ricoverata in un ospedale distante dal ranch solo 8 chilometri, ma il suo, Byron Max, scomparve dal ranch. La15 giorni d’agonia , morì e il suo corpo fu trasferito nel suo ranch. Molte erano le persone presenti nel ranch per la veglia funebre. All’improvvisogiorni e giorni nei quali si era persa qualsiasi notizia Byron Max ricomparve per l’ultimo saluto alla sua amata. I responsabili delle onoranze funebri cercarono in tutti i modi di fermare ilper non farlo entrare nella camera ardente ma Byron ululava disperato. Così decisero di farlo entrare. Ilè rimasto li ...

Sk91acm : @scar15385 È la continuità la cosa preoccupante di sto cane di Suso. Ogni anno parte a razzo e poi scompare... -