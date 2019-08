Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 09 | 10

Pensioni Ultime Notizie : Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? : Pensioni ultime notizie: Quota 41 per tutti subito con governo Salvini? All’inizio sarebbe dovuto durare 5 anni l’alleanza giallo-verde, ma alla fine non arriverà a spegnere la seconda candelina. Troppe le tensioni all’interno del governo, troppi i problemi all’infuori. Forte dei numeri ai sondaggi, il leader della Lega Matteo Salvini ha detto di voler correre da solo, anche se per avere la maggioranza, al momento, serve comunque una ...

Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione settimana di Ferragosto che si apre sull’onda della crisi di governo Salvini chiede di andare al voto al massimo ad ottobre promettere tasse al 15% nessun aumento dell’IVA con la manovra già pronta e grida l’inciucio chiede il reddito di cittadinanza cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle annuncia la ...

Ultime Notizie Roma del 12-08-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione settimana di Ferragosto che si apre sull’onda della crisi di governo Salvini chiede di andare al voto al massimo ad ottobre promettere tasse al 15% nessun aumento dell’IVA con la manovra già pronta e grida l’inciucio chiede il reddito di cittadinanza cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle annuncia la ...

Kikò e Ambra Ultime Notizie : “Amore nasce da scusa ho sbagliato” : Grande Fratello news, la verità sul rapporto di Kikò e Ambra: i due ex gieffini non hanno voglia di nascondersi Ambra e Kikò del Grande Fratello stanno percorrendo uno dei periodi più belli della loro vita. Non avrebbero mai e poi pensato che il reality show di Canale 5 avrebbe permesso loro di incontrare l’anima […] L'articolo Kikò e Ambra ultime notizie: “Amore nasce da scusa ho sbagliato” proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione a Francesco Vitale in studio e due giorni della crisi nel governo l’ipotesi del voto subito appare meno certa Di Maio fissato punti prima il taglio dei parlamentari poi il voto sul conto infine decide Mattarella senti rilancia il governo istituzionale Zingaretti 3019 accordi con i cinque stelle Salvini Lanciano gli italiani vogliono domani la conferenza dei capigruppo fico ...

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio avanti verso il voto politico non si deve perdere tempo e niente inciuci perché L’Italia sarà salvata proprio dalla gente che vota e la nostra manovra È già pronta Il libro della chiede l’immediata convocazione delle camere fiducioso anche nel capo dello Stato che invece ha ben chiaro il bene dell’Italia respinge ogni ipotesi ...

Governo Ultime Notizie : esecutivo M5S-Pd - possibilità e scenario politico : Governo ultime notizie: esecutivo M5S-Pd, possibilità e scenario politico Dopo la rottura definitiva tra Lega e Movimento 5 Stelle, ci si interroga sugli scenari futuri. Si tornerà subito alle urne, come richiesto dal ministro dell’Interno, o si formeranno maggioranze alternative? Nonostante sia davvero impossibile, al giorno d’oggi, capire cosa succederà in questo frenetico agosto, si può affermare che una maggioranza ...

Calciomercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati in ascolto dalla da Francesco Vitale in studio scontro sulla crisi di governo sempre più Serrato Salvini presta per elezioni subito chiede che il parlamento se prima prima di Ferragosto dei presidenti convocano le camere in un altro precisa Pico appello dell’ex premier Renzi portare subito sarebbe Tolle serve un governo istituzionale per il referendum sul taglio dei parlamentari fermare ...

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto del fiori da Francesco Vitale in studio battaglia persa nella maggioranza sui tempi della crisi politiche le mosse prima del voto dopo la decisione della lega che ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte decisioni da prendere se quella strada per L’approdo in aula della mozione Ma se il premier ha precisato più volte che non sarà il tuo vice ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Sarri : 'Ho parlato con Dybala ma...' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 11 agosto 2019: il tecnico bianconero ha parlato delle prossime cessioni che dovrà effettuare il club piemontese.

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da lezione da Francesco Vitale in studio crisi e caos il primo tempo della partita in politica in corso si giocherà lunedì nella riunione dei capigruppo del Senato in cui si decideranno tempi e modi dell’apertura formale della crisi intanto la battaglia si consuma il ponti di proclami accuse incrociate spunta l’idea di convocare le camere 39 il 20 agosto dati che lasciano ...

Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto e buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo scontro sulla crisi di governo si fa sempre più Serrato Salvini in mensa e presta perversioni subito e chiede che il Parlamento si esprima prima i presidenti convocano le camere nessun altro precisa fico torna in campo grillo che attacca il leader leghista Salviamo l’Italia dei nuovi barbari appello di di Maio per ...

Ultime Notizie Roma del 10-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio battaglia aperta nella maggioranza sui tempi della crisi politica e le mosse prima del voto dopo la decisione della lega che ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al premier Conte tra le decisioni da prendere c’è quella sulla data per L’approdo in aula della mozione Ma se il premier ha precisato più volte che non sarà il suo vice ...