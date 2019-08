U&D | ex tronista Teresa Cilia attacca Sperti | “Ignorante e senza personalità”

Katia Fanelli - ex di Temptation - dichiara di essersi candidata come tronista di U&D : Katia Fanelli è sicuramente una delle protagoniste di quest'ultima edizione di Temptation Island più discusse. La ragazza è stata molto amata dal pubblico di canale 5 per il suo carattere molto esuberante e allegro. Sui social diversi sono stati i commenti di apprezzamento per la "fotonica", così come lei ama definirsi. La donna ha abbandonato l'isola delle tentazioni da sola, senza il fidanzato Vittorio. L'uomo, deluso dalle parole della bionda ...

Caduta Libera - il campione Christian possibile tronista a U&D? Lui : 'Non so se lo farei' : L'estate televisiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico un nuovo volto che nel giro di pochi giorni ha fatto breccia nel cuore degli spettatori. Stiamo parlando del bagnino Christian Fregoni, protagonista delle ultime settimane del game show Caduta Libera, dove è riuscito ad imporsi come campione del quiz, portandosi a casa più di 120 mila euro. Christian ha colpito il pubblico non soltanto per la sua bravura e la sua cultura ma anche per ...

La Cavaglià - ex tronista di U&D - avvistata mentre si baciava con un ragazzo in Grecia : Giulia Cavaglià è una delle ex troniste più discusse dell'ultimo periodo. La ragazza è stata al centro dell'attenzione per via della fine della sua relazione con Manuel Galiano. La chiusura del loro rapporto è avvenuta pochi giorni dopo la scelta, in seguito voci di un presunto tradimento da parte di lui. In realtà, la stessa ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che le cose non andavano già bene tra di loro per altri motivi. Da allora ...

Giulia Salemi possibile tronista di U&D ma la mamma smentisce : 'Deve fare la conduttrice' : Mancano ormai poche settimane all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, il popolare dating-show dei sentimenti di Canale 5 che rivedremo in onda dal prossimo lunedì 16 settembre. In queste ore non mancano certamente i rumors e le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i volti nuovi della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Secondo il settimanale "Chi", in studio potrebbe approdare la bellissima ...

Giulia Salemi è la nuova tronista di U&D. L’indiscrezione : Giulia Salemi sta uscendo da un periodo sentimentalmente poco roseo. Si è, infatti, da poco lasciata con Francesco Monte. Una separazione che l’influencer non aveva inizialmente preso molto bene ma che adesso è pronta a lasciarsi alle spalle. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia Salemi sarebbe finalmente intenzionata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Per trovare il ragazzo che sostituirà Francesco Monte, stando alle voci, ...

U&D - trono classico : Giulia Salemi potrebbe essere la nuova tronista : Giulia Salemi dopo la delusione ricevuta da Francesco Monte, sarebbe pronta a voltare pagina. Secondo le ultime voci dei rumors, la giovane italo-persiana avrebbe chiesto aiuto a Maria De Filippi. La modella è stata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una relazione con il tarantino. Quando tutti pensavano che la liaison tra i due andasse a gonfie vele, è arrivata la rottura per mano di Francesco. Mentre ...

U&D - Sonia e Ivan potrebbero essere in crisi ma l'ex tronista smentisce la fine dell'amore : Potrebbe essere già giunta al capolinea la storia d'amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino: i due volti noti di Uomini e Donne, infatti, nell'ultimo periodo sono apparsi ben poco insieme sui social, alimentando il gossip su una presunta crisi. Dopo le voci circolate sulla coppia, sono stati i diretti interessati ad intervenire sulla questione, anche se le rispettive versioni sembrano cozzare in diversi punti e, inevitabilmente, non hanno ...

Lorenzo Riccardi in lutto - l'ex tronista di U&D annuncia la morte dell'amata nonna : Sono ore decisamente difficili per l'ex tronista di Uomini e donne, Lorenzo Riccardi, il quale sulla sua pagina ufficiale Instagram ha annunciato la morte della sua amata nonna. Poche ore fa Lorenzo ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan che lo seguono sui social un dolce pensiero per la dipartita della nonna, che spesse volte avevamo visto comparire anche in trasmissione, protagonista di esilaranti filmati che la vedevano protagonista ...

Secondo la rivista Oggi un ex tronista di U&D sarebbe nei guai con l'erario ma non fa nomi : La vita da tronista di Uomini e Donne rappresenta sicuramente un buon viatico per acquisire una certa notorietà. Anche economicamente si può rivelare una buona risorsa, poiché spesso dà la possibilità di presenziare a serate in discoteca o ad importanti eventi, o in alcuni casi si può arrivare ad ottenere dei contratti pubblicitari. Da qui in poi qualcuno è riuscito anche a dare una svolta significativa alla sua carriera. Ovviamente, una volta ...

U&D - secondo Dandolo un ex tronista misterioso sarebbe sul lastrico a causa del fisco : Nel corso degli anni, programmi televisivi come Uomini e Donne o Temptation Island, hanno portato sulla soglia del successo molti volti prima sconosciuti. In tanti, dopo aver preso parte a queste trasmissioni, sono riusciti infatti ad 'accaparrasi' la simpatia del pubblico e a spiccare nel mondo dello spettacolo. Un'esempio tra tutti potrebbe essere l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, che dopo la sua partecipazione e U&D è diventata una ...

U&D : il single di Temptation Alessandro Zarino probabile nuovo tronista (RUMORS) : Per la nuova stagione di Uomini e Donne, negli ultimi tempi, il profilo Instagram Veryinutilpeople.it ha lanciato dei rumors in merito a un nuovo tronista molto affascinante. Il suo nome è Alessandro Zarino, tentatore a Temptation Island. La coppia partecipante di quest'ultimo programma, composta da Jessica e Andrea, ha avuto una crisi di coppia a causa del suddetto tentatore; ma ora Alessandro potrebbe passare dal docu-reality al dating show di ...

U&D : l'ex tronista Angela avrebbe ritrovato l'amore accanto al calciatore Bonifazi : Da qualche tempo sul web gira la voce che l'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, starebbe frequentando un altro ragazzo dopo la rottura piuttosto prematura con Alessio Campoli. Dopo le indiscrezioni riguardo l'avvicinamento da parte di un imprenditore di Capri, ora la ragazza è stata avvistata a Napoli a pranzo in compagnia del difensore del Torino e della nazionale italiana Under 21, Kevin Bonifazi. Secondo alcune indiscrezioni ...

Nilufar Addati - ex tronista di U&D - senza veli sui social - lei si difende : 'È arte' : L'ex tronista Nilufar Addati è sempre stata una figura che ha fatto molto discutere, sia all'epoca della sua partecipazione a Uomini e Donne, che dopo quella esperienza. Negli ultimi giorni a far parlare di lei è stata una foto, postata sul suo profilo Instagram, che la ritrae completamente nuda su un balcone di Parigi, dove si trovava per motivi di lavoro. Nella foto la modella di origini persiane si è coperta nei punti più sensibili, senza far ...