Tuttosport | Verdi è del Torino A disposizione di Mazzarri già il 22 agosto

Tuttosport : Il Napoli riduce le pretese su Verdi ma manca l’accordo con il Torino : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe ridotto le sue richieste per cedere Simone Verdi al Torin. Il club di De Laurentiis era partito da 28 milioni più una percentuale su un’eventuale rivendita. Poi era sceso a 25 più il 30% su un’eventuale cessione a un club terzo. Ora si sarebbe attestato sui 22 milioni, per andare incontro al club piemontese. L’accordo, tuttavia, ancora non c’è. In particolare sulla formula del ...

Tuttosport : Verdi al Torino. Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni : Secondo quanto scrive Tuttosport, il trasferimento al Torino di Verdi sarebbe quasi cosa acquisita. L’attaccante Guadagnerà 10 milioni netti in 5 anni, un ingaggio ragguardevole, degno di un top player. Verdi ha rifiutato la Sampdoria, che è stata impegnata fino all’ultimo in un testa a testa con il club allenato da Mazzarri. Il mister granata, del resto, lo ha voluto fortemente fin dall’inizio di questo mercato ...

Tuttosport : Verdi al Torino in dirittura d’arrivo : Sarebbe realmente fatta per Simone Verdi e il Torino, lo conferma l’edizione odierna di Tuttosport. Se ieri il presidente Cairo, durante il sorteggio per il prossimo campionato aveva annunciato che si pensava ad un rinforzo in attacco ma che il club avrebbe ragionato con calma, sembra che invece abbia deciso di accelerare e chiudere per l’attaccante del Napoli. 22 milioni al Napoli più altri due di bonus senza nessuna clausola di ...

Tuttosport : la prossima settimana incontro Cairo-De Laurentiis per Verdi : Secondo quanto scrive Tuttosport, all’inizio della prossima settimana il presidente del Torino Cairo dovrebbe incontrare De Laurentiis per sbloccare la trattativa per Simone Verdi. Il club allenato da Walter Mazzarri é intenzionato ad accaparrarsi l’attaccante del Napoli prima degli impegni di Europa League. Cairo per il momento è fermo su un’offerta da 20 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe inserire nel contratto una ...

Tuttosport : Trattativa col Torino - De Laurentiis chiede il 30% sulla rivendita di Verdi : Cairo ha parlato bene di Verdi e Mazzarri lo reputa una pedina importante per il suo Torino, ma c’è il problema dei costi. La richiesta di De Laurentiis di 25 milioni è troppo alta secondo il club granata. L’edizione odierna di Tuttosport scrive “Le trattative, dunque, sono tante. E d’un certo spessore. L’uomo che serve a Mazzarri è Simone Verdi. Il tecnico cerca un giocatore che sappia ottimizzare l’ultimo passaggio e che ...

Tuttosport : l’agente di Verdi “Trattativa reale col Torino - ma non chiusa : i tempi sono lunghi” : L’edizione odierna di Tuttosport riporta interessanti novità su Simone Verdi e l’interesse del Torino “La trattativa per Simone Verdi procede. Dopo aver incassato il sì del giocatore, il Toro vuole accelerare con il Napoli. Ha fretta, anche se il presidente Urbano Cairo fa pretattica per abbassare il prezzo, visto che i 25 milioni richiesti da De Laurentiis sono considerati troppi. A meno di clamorosi ribaltoni, quel “big” ...

Tuttosport : summit tra De Laurentiis e Cairo per diminuire le distanze su Verdi e Mario Rui : Il Torino ha diversi obbiettivi tra i calciatori del Napoli ma le distanze tra le richieste di De Laurentiis e le disponibilità di Cairo non permettono di chiudere gli affari. Mario Rui, Verdi e Karnesiz nella lista dei granata perché Mazzari li apprezza. L’edizione odierna di Tuttosport, conferma che per Verdi il patron granata risulta disposto a corrispondere una serie di bonus, da aggiungere ai 18 milioni di euro già previsti. In tal ...