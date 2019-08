Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 16 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SCARSO IL Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. AL PIGNETO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE PRENESTINO. PER LO STESSO MOTIVO PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VICINO VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, CODE ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. A TRASTEVERE POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DELLA LUNGARA. VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A Traffico LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA. TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE. UNO SGUARDO AL TRASPORTO ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA DELLE CAPANNELLE E VIA DEL CASALE FERRANTI, IN DIREZIONE DEL GRA. POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA FAB BRONI. Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST. Traffico RALLENTATO CON CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE SEMPRE SCORREVOLE SULLE STRADE RomaNE. UNA SERIE DI INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL Traffico: LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, NELLA CORSIA CENTRALE, ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO GUARNIERI, LUNGO VIA AURELIA, IN PROSSIMITA’ DI VIA NICOLO’ V, SULLA VIA CASSIA NUOVA, NEI PRESSI DI VIA GIOVANNI FABBRONI. PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma- TERAMO, TRA L’ALLACCIAMENTO AL GRA E LO ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 00 : NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico CHE RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09 : 00 : LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE RomaNA.. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO ...

Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE ...

Traffico Roma del 11-08-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POCO Traffico ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SU VIA FLAMINIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO PIAZZA DELLA ...