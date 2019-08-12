romadailynews : Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15:30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA… - iltrenoromalido : In una città dominata dalle macchine, dove il trasporto pubblico è poco attraente, fa perdere ai suoi cittadini ben… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 12-08-2019 ore 15:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15:30 Roma Daily News
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24.
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. A TRASTEVERE POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DELLA LUNGARA. VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A Traffico LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA. TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE. UNO SGUARDO AL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA DELLE CAPANNELLE E VIA DEL CASALE FERRANTI, IN DIREZIONE DEL GRA. POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA FAB BRONI. Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST. Traffico RALLENTATO CON CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE SEMPRE SCORREVOLE SULLE STRADE RomaNE. UNA SERIE DI INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL Traffico: LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, NELLA CORSIA CENTRALE, ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO GUARNIERI, LUNGO VIA AURELIA, IN PROSSIMITA’ DI VIA NICOLO’ V, SULLA VIA CASSIA NUOVA, NEI PRESSI DI VIA GIOVANNI FABBRONI. PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma- TERAMO, TRA L’ALLACCIAMENTO AL GRA E LO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 00 : NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico CHE RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09 : 30 : NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico CHE RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09 : 00 : LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE RomaNA.. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08 : 30 : LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE RomaNA.. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08 : 00 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE. CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. TUTTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. POCO Traffico ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SU VIA FLAMINIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER UN INCIDENTE, VICINO PIAZZA DELLA ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI PER Traffico ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE VIA DELLA MAGLIANA. ALLA BAUFALOTTA CHIUSO PER INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI TRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A TORRE MAURA RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA DOMENICA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI DISAGI PER CHI VIAGGIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. TARDO POMERIGGIO CON POCO Traffico ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BAUFALOTTA MOMENTANEAMENTE CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA DI TOR SAN GIOVANNI FRA VIA NATALINO SAPEGNO E VIA CARLO BARAVALLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. POSSIBILI ...
Traffico Roma del 11-08-2019 ore 16 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. ALLA BUFALOTTA PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR SAN GIOVANNI VICINO VIA DELLA BUFALOTTA. PER LA STESSA CAUSA, POSSIBILI DISAGI ANCHE AL QUARTIERE FLAMINIO SU VIA EMANUELE GIANTURCO ALTEZZA VIA DOMENICO ALBERTO. UN TERZO ...