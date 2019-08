Tra caldo afoso e allerta meteo | Ferragosto con l' Italia spaccata a metà

Ondata di caldo e afa - gli italiani corrono ai ripari Tra fontane e ombrelli. FOTO : Ondata di caldo e afa, gli italiani corrono ai ripari tra fontane e ombrelli. FOTO Nella domenica più calda dell'anno il termometro sfiora i 40 gradi in molte zone del nostro Paese. Otto le città da bollino rosso. Turisti e cittadini combattono l'afa con soluzioni improvvisate, cercando ombra e acqua per ...

Caldo record in Italia - +2°C a Luglio : estate 2019 Tra le più bollenti dal 1800 : L’ultima ondata di calore conferma l’anomalia di una estate 2019 che sale fino ad ora in Italia sul podio tra le più bollenti dal 1800, piazzandosi al terzo posto per effetto di un mese di Luglio con +2°C in più rispetto alla media storica mentre giugno aveva fatto registrare una temperatura superiore di +3,3°C rispetto alla media. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle elaborazioni su dati Isac Cnr nel sottolineare che ...

Lascia 3 cani chiusi al caldo in un furgone : denunciata per malTrattamento di animali : A Palermo, gli agenti della Polizia Municipale hanno salvato tre cani in fin di vita prigionieri nel vano di un furgone – un Opel Movano a noleggio – posteggiato in via Giuseppe Amari. Gli agenti sono giunti sul luogo su disposizione della centrale operativa che ha raccolto la segnalazione di un cittadino. Durante il sopralluogo, apparentemente non sembrava ci fosse alcun segnale che potesse far ricondurre alla presenza di animali ...

Diabete - caldo e glicemia : l’estate è piena di Tranelli - tanti consigli utili e gli errori più comuni : Il Diabete non va in vacanza e, anzi, la stagione estiva, in particolare il gran caldo di queste settimane, è piena di tranelli per chi ne soffre. Anche in ferie non bisogna abbassare la guardia: gli esperti della Società italiana di diabetologia hanno messo a punto un decalogo di “istruzioni per l’uso” che gli italiani diabetici dovrebbero seguire: Bere abbondantemente, anche se non si ha molta sete per evitare il pericolo di ...

Meteo - Italia spaccata in due Tra sole - caldo - nubi e temporali. I dettagli nelle previsioni di MeteoWeb [MAPPE] : Lieve cedimento del promontorio anticiclonico, ma solo temporaneo, con atmosfera che si instabilizza, per oggi, anche sulle regioni centrali. Il moderato cavo d’onda in affondo fino alla Sardegna e al medio Tirreno, sta già convogliando nubi in formazione sul Centro Ovest Mediterraneo, verso la nostra isola e le regioni tirreniche, anche quelle appenniniche, centrali. Coinvolto anche oggi parte del Nord, ma soprattutto i settori orientali, ...

Meteo : Italia divisa Tra gran caldo - nubi e piovaschi - le previsioni : Italia divisa IN DUE | Il risveglio stamattina è decisamente caldo e afoso su quasi tutto il sud Italia e parte del centro, mentre va leggermente meglio (in base ai punti di vista) al nord, dove...

Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai regisTrato : Alcune persone in Cina cercano riparo dal caldo con un tuffo in acqua (foto: Yang Bo/China News Service/VCG via Getty Images) Se a Luglio vi è sembrato di soffrire il caldo molto più che nelle estati precedenti, non vi siete sbagliati: i ricercatori del programma Copernicus dell’Unione europea, nato per monitorare i cambiamenti climatici, hanno appena stabilito che quello appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato. Questo ...

Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai regisTrato : Alcune persone in Cina cercano riparo dal caldo con un tuffo in acqua (foto: Yang Bo/China News Service/VCG via Getty Images) Se a Luglio vi è sembrato di soffrire il caldo molto più che nelle estati precedenti, non vi siete sbagliati: i ricercatori del programma Copernicus dell’Unione europea, nato per monitorare i cambiamenti climatici, hanno appena stabilito che quello appena trascorso è stato il mese più caldo mai registrato. Questo ...

Luglio record - è stato il più caldo mai regisTrato nella storia : Il record di Luglio: il mese più caldo mai registrato nel mondo. Anche se si era già intuito, ben prima che arrivassero i dati, in Italia, Francia, Germania e nel resto d’Europa e del mondo, adesso è ufficiale: quallondib Luglio 2019 è da considerare il mese più caldo mai registrato nel pianeta. A registrare l’allarme è stata la Copernicus climate change service, l’Agenzia per il cambiamento climatico del programma europeo. ...

Luglio 2019 da record : è stato il mese più caldo mai regisTrato al mondo : Ha battuto le temperature da record del Luglio 2016. Ma per gli esperti, le temperature sono destinate ad aumentare. Un Luglio così torrido non si era mai visto prima. Il mese appena passato è stato il più caldo mai registrato a livello globale. Secondo Copernicus, l'agenzia europea sul cambiamento climatico, il mese di Luglio "è stato il più caldo mai registrato".\\ In generale, Luglio risulta essere il mese più caldo dell'anno, ma ...

Luglio potrebbe essere stato il mese più caldo mai regisTrato : Secondo il programma europeo Copernicus – le cui rilevazioni devono essere confermate dalle altre agenzie internazionali – ha superato il record precedente

Luglio 2019 il mese più caldo mai regisTrato a livello globale : Secondo i dati diffusi dalla rete di osservazione satellitare della Terra Copernicus, Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato in tutto il mondo, appena sopra Luglio 2016. “Luglio è generalmente il mese più caldo dell’anno nel mondo, ma secondo i nostri dati è stato anche il mese più caldo mai registrato a livello globale, con un margine molto piccolo“, ha spiegato Jean-Noel Thepaut, capo del programma di ...

Luglio 2019 - il mese più caldo di sempre : come ha sTravolto il nostro futuro (in peggio) : Il caldo estremo ha raggiunto livelli tali per cui il Luglio 2019 appena concluso è stato il mese più caldo della storia. La causa è il riscaldamento globale da noi provocato e ciò a cui stiamo assistendo è un momento di svolta per la nostra storia: tra la Siberia che brucia e la Groenlandia che si scioglie, ecco cosa rischiamo.Continua a leggere

Meteo - settimana Tra caldo e temporali : la sorpresa è nel weekend : Le calde temperature previste per lunedì 5 agosto verranno interrotte in alcune regioni da improvvis precipitazioni. Una...