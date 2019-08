Tifone Lekima | allarme onde anomale in Cina

Il numero di persone morte per il Tifone Lekima in Cina è salito a 45 : Il numero di persone morte in Cina per il tifone Lekima è salito a 45 (di cui almeno 30 per una frana) e ci sono almeno 16 dispersi. Più di 18mila persone inoltre hanno dovuto essere evacuate dalla regione dello Shandong, nel

Tifone Lekima : si aggrava il bilancio delle vittime in Cina - 44 morti e 16 dispersi : In Cina continua ad aggravarsi il bilancio del Tifone Lekima, che ha colpito la regione di Shanghai da dove sono state evacuate un milione di persone. Le autorità hanno reso noto che le vittime sono al momento 44 e i dispersi 16. Il Tifone ha effettuato il landfall per la seconda volta abbattendosi sulla provincia di Qingdao, dove ha provocato 5 vittime che si aggiungono alle 39 della provincia di Zhejiang. Lekima ha colpito anche Taiwan, dove ...

Tifone Lekima : sempre più grave il bilancio delle vittime - inondato il villaggio di Yantan : E’ sempre più grave il bilancio delle vittime del passaggio sulla Cina sudorientale del Tifone Lekima: al momento si registrano almeno 32 morti e 16 dispersi. La maggior parte delle vittime si conta nella contea di Yongia, provincia di Zhejiang, dove precipitazioni torrenziali hanno causato una frana che ha bloccato il decorso di un fiume, creando una sorta di diga: la barriera non ha retto alla pressione dell’acqua e si è ...

Almeno 30 persone sono morte nell’est della Cina per il Tifone Lekima : Migliaia di voli sono stati cancellati e centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case

Tifone Lekima : piogge torrenziali e frane - decine di morti e dispersi in Cina [GALLERY] : Il Tifone Lekima ha investito sabato la provincia dello Zhejiang, in Cina orientale: secondo le autorità locali, 28 persone hanno perso la vita e altre 20 sono disperse. La maggior parte delle vittime è stata registrata nell’area di Yongjia dove si sono verificate piogge torrenziali che hanno causato anche una frana. Il Tifone, il 9° dall’inizio dell’anno, ha danneggiato oltre 173mila ettari di coltivazioni e 34mila abitazioni ...

Cina - Tifone Lekima : i morti salgono a 28 : 7.52 Si aggrava il bilancio del passaggio del tifone Lekima, che ha investito la regione di Shanghai, in Cina, causando l'evaacuazione di un milione di persone Le autorità riferiscono che 28 persone hanno perso la vita e altre 20 sono considerate disperse. Il tifone, che si dirige verso Nord e potrebbe investire Shanghai, ha portato venti fino a 187km orari e violente mareggiate con onde alte diversi metri. Caos per i trasporti: traghetti ...

Il numero delle persone morte in Cina per il Tifone Lekima è salito a 18 : Almeno 18 persone sono morte nella provincia cinese di Zhejiang, a sud di Shanghai, a causa del tifone Lekima, che è arrivato sabato mattina in Cina dopo avere colpito Taiwan; altre 14 persone risultano disperse. Le morti, ha detto la

Il superTifone Lekima colpisce la Cina - 13 morti e 16 dispersi : Oltre un milione di persone risulta sfollato, almeno 16 dispersi L'articolo Il supertifone Lekima colpisce la Cina, 13 morti e 16 dispersi proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Cina - Tifone Lekima : un Mln di evacuati : 11.00 E' di almeno 13 morti e 16 dispersi il bilancio del passaggio del tifone Lekikima sulla costa a sud di Shanghai,nella provincia orientale di Zhejiang, in Cina. Con venti fino a 187 km orari, Lekima è il tifone più potente dal 2014. Più di 200 case sono state distrutte e altre 3.200 sono state danneggiate. Le autorità hanno evacuato un milione di persone nelle ultime ore. Cancellati circa 2.100 voli. Al momento il tifone si sta dirigendo ...

Cina - allerta per il Tifone Lekima : almeno 13 morti e 16 dispersi : almeno tredici persone sono morte e altre 16 risultano disperse in seguito a una frana dopo il passaggio del tifone Lekima nella Cina orientale, nella vasta municipalità di Wenzhou. Lo riporta il canale televisivo pubblico Cctv. L'articolo Cina, allerta per il tifone Lekima: almeno 13 morti e 16 dispersi sembra essere il primo su Meteo Web.

Il Tifone Lekima ha colpito la costa a sud di Shanghai - ci sono 13 morti e 16 dispersi : Il tifone Lekima, che nei giorni scorsi aveva colpito Taiwan con venti a oltre 190 chilometri orari, è arrivato sulla costa orientale della Cina, nella provincia di Zhejiang, a sud di Shanghai. L’agenzia di news statale Xinhua ha detto che

Cina - Tifone "Lekima" : è allarme rosso : 10.12 La Cina ha dichiarato l'allarme rosso, che indica il pericolo più grave, per l'arrivo del potente tifone "Lekima" sulla costa occidentale del Paese. Al momento, il tifone è alimentato da venti che arrivano fino a quasi 200 km all'ora e sta investendo Taiwan, già colpita dal forte sisma di magnitudo pari a 6. Migliaia di persone hanno ricevuto il preavviso di prepararsi alla possibilità di evacuazione nelle aree attorno a Shanghai. Si ...