THE FIX Su Canale 5 | anticipazioni puntate 17 e 12 agosto 2019 | sorpresa per Sevvy

THE FIX Seconda Puntata : Nessuna Prova Contro Severen! : The Fix Seconda Puntata: le prove che avrebbero potuto incastrare Severen circa l’omicidio di Jessica sembrano sparire. Ma è anche un personaggio chiave a sparire nel nulla, e qualcosa sembra non tornare… The Fix, il legal thriller di Canale 5, inizia con le vicende dell’attore Severen Johnson, assolto dall’accusa di duplice omicidio. La procuratrice Maya è costretta a dimettersi, ma tante cose stanno per cambiare le ...

THE FIX seconda puntata : trama episodi 12 agosto 2019 : THE FIX seconda puntata. La serie tv va in onda su Canale 5 da lunedì 12 agosto 2019. Ecco di seguito trama e anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Fix seconda puntata: trama episodi 12 agosto 2019 Torna in chiaro per la prima volta su Canale 5 il legal thriller scritto da Marcia Clark, celebre per essere stata il procuratore del caso O.J. Simpson. Nel cast troviamo, Robin Tunney e ...

THE FIX - attenzione : 4 episodi in onda della serie - anticipazioni : Corre The Fix verso il gran finale e su Canale 5 vanno in onda il 12 agosto uno dopo l’altro ben quattro episodi – dalla puntata 4 alla 7 – per una serata dedicata alla serie ideata da Marcia Clark: un legal thriller molto fedele alla realtà americana. The Fix anticipazioni L’episodio numero 4 si intitola Scandalo: Maya ottiene un video di sorveglianza che riprende Julianne e Jessica la sera prima della morte di ...

Guida tv lunedì 12 agosto i programmi di oggi in tv : Sister Act - THE Fix : programmi tv di lunedì 12 agosto Cosa c'è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 Sister Act Rai 2 ore 21:20 Hawaii Five-0 8×17-18 1a Tv + 6×17; dalle 23:40 The Blacklist 5×12-13 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:05 Chi è senza colpa Canale 5 ore 21:15 The Fix 1×04-05-06-07 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 Mr Crocodile Dundee Italia 1 ore 21:20 Le Iene – Caso David Rossi La7 ore 21:15 Vacanze

Programmi TV di stasera - lunedì 12 agosto 2019. Su Canale 5 quattro nuovi episodi di THE Fix : The Fix - Robin Tunney e Adewale Akinnuoye-Agbaje Rai1, ore 21.25: Sister Act – Una Svitata in Abito da Suora Film del 1992, di Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy. Trama: Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal sua amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 agosto 2019. SuperQuark 12.5% - Battiti Live 9.5%. THE FIX parte dall’8.9% : The Fix - Robin Tunney Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.984.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 991.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.413.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha raccolto ...

