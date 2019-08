The Fix seconda puntata | trama episodi 12 agosto 2019

Fonte : cubemagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019) THE FIX. La serie tv va in onda su Canale 5 da lunedì 12. Ecco di seguitoe anticipazioni sul secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Fix12Torna in chiaro per la prima volta su Canale 5 il legal thriller scritto da Marcia Clark, celebre per essere stata il procuratore del caso O.J. Simpson. Nel cast troviamo, Robin Tunney e Adewale Akinnuoye-Agbaje. The Fix12The Fixo 4 Scandalo. Maya ottiene un video di sorveglianza che riprende Julianne e Jessica la sera prima della morte di quest’ultima. Poi, Maya scopre che una talpa passa informazioni a Ezra. The Fixo 5 Bugie. Con la scoperta di una talpa nell’ufficio, l’intero edificio viene chiuso. Ezra si adopera per coprire le ferite di ...

