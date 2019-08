The Crown | la terza stagione su Netflix dal 17 novembre

Fonte : blogo

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ladi Theha una data di uscita: le nuove puntate saranno disponibili da domenica 172019 in esclusiva suin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'annuncio, via social, mostra anche le primissime immagini del premio Oscar Olivia Colman nei regali abiti di Elisabetta II: come previsto, infatti, lavede un cambio integrale del cast 'reale' seguendo gli eventi del periodo 1964 - 1977.The, lasudal 17pubblicato su TVBlog.it 12 agosto 2019 15:18.

vicberts : primo teaser di the crown e mi sono accorta che è pure uscito il t*rrent di rocketman in hd e senza i sottotitoli c… - EliAtTheMovies_ : |TEASER TRAILER| Olivia Colman sarà pronta a ricevervi. Il teaser trailer di The Crown Stagione 3 annuncia l'arrivo… - damidaqui26 : The crown dal 17 novembre. Un regalo di compleanno anticipato. Grazie @NetflixIT @netflix ???? -