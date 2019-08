The Crown 3 | anticipazioni | nuovo cast e trailer

The Crown - la terza stagione su Netflix dal 17 novembre : La terza stagione di The Crown ha una data di uscita: le nuove puntate saranno disponibili da domenica 17 novembre 2019 in esclusiva su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'annuncio, via social, mostra anche le primissime immagini del premio Oscar Olivia Colman nei regali abiti di Elisabetta II: come previsto, infatti, la terza stagione vede un cambio integrale del cast 'reale' seguendo gli eventi del periodo 1964 - ...

La data d’uscita di The Crown 3 su Netflix è stata spoilerata dal Principe Filippo - quello della serie : Mentre l'annuncio ufficiale di Netflix tarda ad arrivare, una delle star del cast potrebbe aver spoilerato il mese d'uscita di The Crown 3, attesa su Netflix in autunno. L'attore Tobias Menzies, che ha sostituito Matt Smith nei panni del Principe consorte Filippo dalla terza stagione della serie, ha rilasciato un'intervista rivelatrice al programma radiofonico della BBC Jo Good. Forse inavvertitamente, ha annunciato che i nuovi episodi del ...

Ufficiale il debutto di The Crown 3 su Netflix nell’autunno 2019? : Nonostante l'annuncio Ufficiale tardi ad arrivare, più di un indizio lascia supporre il debutto di The Crown 3 su Netflix nell'autunno 2019. Finora la piattaforma non ha ancora comunicato la data d'uscita degli episodi della terza stagione del dramma in costume dedicato alla vita della Regina Elisabetta II, che attraverso la sua sovrana racconta anche quasi un secolo di storia d'Inghilterra. Acclamata dalla critica e vincitore di molti ...