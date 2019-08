Terrore in centro a Milano | bengalese ferisce gravemente donna con un vetro | arrestato

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di lunedì 12 agosto 2019) La dinamica dell'episodio non è ancora chiara: non si sa se sia avvenuta dopo un diverbio o senza motivo. L'uomo, un 31enne del Bangladesh, regolare e incensurato, che ha aggredito la passante con un coccio di bottiglia, è statocon l'accusa di tentato omicidio. La vittima, una 64enne, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Niguarda.

fattoquotidiano : TEXAS Un’ora di terrore, un killer che entra nel centro commerciale con in braccio un fucile, un supermercato preso… - Luciano06815942 : RT @Sashka1001: 'Terrore in centro a Milano, bengalese ferisce gravemente donna con un vetro: fermato dai passanti' Grazie Sboldrini sono… - ApocalypseNev : RT @Sashka1001: 'Terrore in centro a Milano, bengalese ferisce gravemente donna con un vetro: fermato dai passanti' Grazie Sboldrini sono… -