Terracina | Anbi fa il punto con commissario Agro Pontino

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “Dobbiamo lavorare in squadra, nel territorio e per il territorio. Superare le criticita’ in modo condiviso rappresenta una delle priorita’ che, da quando mi sono insediata comepresso il consorzio di bonifica di Latina, sto attuando con il supporto della struttura. Dobbiamo portare sempre meglio a conoscenza di tutti quello che facciamo e cosa si potrebbe fare in meglio”. Cosi’ Sonia Ricci, nell’ambito dell’iniziativa promossa ieri adall’associazione culturale La Fiora, ha esordito nel proprio intervento. La manifestazione, inserita nel cartellone della 32esima Sagra del vino Moscato, ha richiamato, nonostante le temperature roventi, un centinaio di persone che hanno seguito i lavori moderati dal generale Carmine Bennato. Insieme alRicci, anche il sindaco di, Nicola Procaccini, ...

