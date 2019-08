Tennis – Nadal chiede un po’ di tregua | annunciato il forfait per il torneo ATP di

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza. Spazzato via Daniil Medvedev : Rafael Nadal è implacabile: lo spagnolo, numero uno del seeding nel torneo ATP Maters 1000 di Montreal, ha Spazzato via, sul cemento outdoor canadese, nell’atto finale il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, con un nettissimo 6-3 6-0 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set Nadal deve subito annullare una palla break all’avversario, ma poi nel quarto game è lui, alla seconda opportunità, a centrare lo ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2019 : Djokovic e Federer dalla stessa parte - cammino agevole per Nadal. Fognini sfortunato : E’ stato effettuato il sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Cincinnati. Qui di seguito l’analisi. parte ALTA Primo Quadrante: torna Novak Djokovic dopo aver saltato Montreal ed il serbo è ovviamente la testa di serie numero uno. Al secondo turno affronterà il vincente del match tra l’americano Sam Querrey e il francese Herbert. E’ anche una zona molto italiana, vista la presenza di Fabio Fognini (numero 10 del ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Medvedev vince il derby russo contro Khachanov e raggiunge Nadal in finale : Sarà Daniil Medvedev a sfidare Rafael Nadal nella finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). Il n.9 del mondo si è imposto nel derby russo contro Karen Khachanov (n.8 ATP) con il punteggio di 6-1 7-6 (6) in 1 ora e 24 minuti di partita, meritandosi l’accesso all’atto conclusivo contro il fuoriclasse iberico. Un match nel quale Medvedev ha sempre dato l’impressione di essere in controllo, pur “addormentandosi” in ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal va in finale senza giocare - si ritira Gael Monfils : Rafael Nadal conquista la finale del torneo ATP Masters 1000 di Montreal senza neppure giocare: Gael Monfils risente di quasi due ore e mezza di incontro contro l’altro spagnolo, Roberto Bautista-Agut, e decide di non scendere in campo per giocare il penultimo atto sul cemento outdoor canadese. Lo spagnolo dunque arriva in finale in carrozza e si appresta ad affrontare, non prima delle 22.00 ora italiana il russo Daniil Medvedev, numero ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Gael Monfils piega Roberto Bautista Agut e conquista la semifinale contro Nadal : E’ il francese Gael Monfils a spuntarla nel recupero del quarto di finale del Masters 1000 di Tennis a Montreal (Canada). Dopo una lunga attesa per la pioggia, il transalpino ha piegato con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (2) lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del ranking) in 2 ore e 23 minuti di partita. Un match molto equilibrato deciso dal tie-break del terzo set e premiante il n.20 del ranking che dovrà affrontare non prima delle ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di venerdì 9 agosto. Nadal in semifinale - Thiem e Alexander Zverev ko : Cala il sipario (o quasi) sui quarti di finale del Masters 1000 di Tennis a Montreal (Canada). L’arrivo della pioggia ha infatti un po’ cambiato le carte in tavola e l’ultimo match tra lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del mondo) e il francese Gael Monfils (n.20 del ranking) si disputerà quest’oggi a partire dalle ore 19.00 italiane (13.00 locali). Di sicuro questo sarà un vantaggio per chi attende il nome del ...

Federer e Nadal contro Djokovic. Anche il mondo del Tennis fa i conti con la politica : Roger Federer e Rafa Nadal entrano nel consiglio dei giocatori dell'Atp Tour. La notizia sembra marginale nell'ottica di campioni che si fronteggiano, con una racchetta in mano, dal 2004. In realtà ha un importante significato considerando che il presidente del consiglio è il numero 1 del mondo, Novak Djokovic. E, quindi, l'iniziativa, in tandem, dei due fenomeni è un po' una risposta ai comportamenti, alle decisioni e alle ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati di giovedì 8 agosto. Thiem - Fognini - Nadal e Zverev ai quarti - eliminato Cilic : Giornata piuttosto importante quella che è andata in archivio a Montreal nella Rogers Cup, sesto Masters 1000 della stagione del Tennis maschile. Sono scesi in campo i grossi calibri e i risultati sono stati significativi. Partiamo da Dominic Thiem. L’austriaco (testa di serie n.2) ha confermato di godere di un ottimo stato di forma, avendo superato per 7-6 (7) 6-4 il croato Marin Cilic (n.14 del tabellone) dopo 1 ora e 53′ di gioco. ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal liquida in due set Pella e sarà sfida contro Fognini nei quarti : Tutto secondo copione per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) liquida in due set l’argentino Guido Pella (n.24 del ranking) nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal (Canada). 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’asso iberico che, quindi, conquista l’accesso ai quarti di finale dove lo attende l’italiano Fabio Fognini, uscito vittorioso dal match contro il francese Adrian Mannarino. Nel ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini vola ai quarti di finale. Sconfitto Mannarino e ora Nadal : Fabio Fognini c’è e lo dimostra. Negli ottavi di finale del Masters1000 a Montreal (Canada), l’azzurro si guadagna l’accesso ai quarti di finale, sconfiggendo per 6-2 7-5 il francese Adrian Mannarino (n.69 del mondo). Un match ben gestito dal ligure che, pur con qualche passaggio a vuoto, ha dato sempre l’impressione di avere il pallino del gioco in mano. Grazie a questo risultato, il n.11 del ranking se la vedrà nel ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : Nadal soffre un set poi liquida Evans. L’iberico accede al terzo turno : Missione compiuta per Rafael Nadal. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha sconfitto con il punteggio di 7-6 (6) 6-4 il britannico Daniel Evans (n.53 ATP) nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montreal (Canada) e accede al terzo round dove affronterà il vincente del match tra il moldavo Radu Albot e l’argentino Guido Pella. Un incontro fatto di alti e bassi per l’iberico, infastidito anche dalle interruzioni per pioggia ...

Tennis - Masters 1000 Montreal 2019 : sorteggiato il tabellone. Strada pericolosa per Nadal - possibile Fognini-Coric al terzo turno : Il sorteggio del Masters 1000 di Montreal, privo di Novak Djokovic, Roger Federer e Juan Martin del Potro, porta in dote un tabellone non di facile lettura per il genere di sorteggi capitati ai big. Rafael Nadal, numero 1 del seeding, si trova di fronte uno spot di tabellone con molti giocatori che amano il cemento americano (l’australiano Alex de Minaur) oppure si trovano in un buon periodo. Non sarà per lui facile arrivare fino alla ...

Tennis - Rafael Nadal : “Parto per Montreal per confermare il titolo - quindi valuterò se giocare a Cincinnati…” : Rafael Nadal si è preso qualche giorno di meritato riposo dopo il ko nella semifinale di Wimbledon contro Roger Federer. Il maiorchino è riapparso al pubblico nella sua accademia di Tennis di Maiorca, in concomitanza con la presentazione del Challenger a lui intitolato. Questo avvenimento si svolgerà per la seconda stagione consecutiva a fine agosto. Gli occhi di tutti saranno puntati sul 16enne Carlos Alcaraz, considerato addirittura il ...