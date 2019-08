Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) La notizia era nell’aria e la conferma è arrivata: lo spagnolo (n.2 del mondo)non sarà al via deldi. Il maiorchino, dopo la vittoria nella Roger Cup (35°vinto in carriera), ha deciso di non prendere parte al torneo dell’Ohio perindegli US Open (26 agosto-8 settembre) e non andare a sollecitare eccessivamente il proprio fisico. Una decisione che lo accomuna a Bianca Andreescu: la canadese, vittoriosa del WTA a Toronto, ha infatti scelto di non partecipare perché reduce da problemi alla spalla, che l’avevano costretta a stare lontano dai campi lungamente. See you soon, @! #ATP #Cincy— ATP Tour (@ATP Tour) August 12,Bianca Andreescu statement on @Cincywithdrawal. pic.twitter.com/5sqEEahnsa — WTA Insider (@WTA insider) August 11,Con l’assenza ...

SuperTennisTv : .@RafaelNadal domina Medvedev per 6-3 6-0 e per la 5^ volta è campione dell'#ATPMasters1000 del Canada!???? 3??5??… - OA_Sport : Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2019: Rafael Nadal dà forfait per preservarsi in vista degli US Open - FilSport : WTA Masters 1000 Toronto : Andreescu terrasse Serena Williams sur un abandon - -