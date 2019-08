Tennis | ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 | Andy Murray sconfitto al rientro in singolare

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Matteo Berrettini lotta ma cede in due partite a Juan Ignacio Londero : Esordio fatale per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro cede in due set alla wild card argentina Juan Ignacio Londero, che si impone per 7-6 (3) 6-3 in un’ora e ventisette minuti di gioco, regalandosi al secondo turno la sfida contro la testa di serie numero 3, lo svizzero Roger Federer. Nel primo set i primi dieci giochi sono dominati dai servizi, con il giocatore in ...

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati : Matteo Berrettini lotta ma cede in due partite a Juan Ignacio Londero : Esordio fatale per Matteo Berrettini nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense l’azzurro cede in due set alla wild card argentina Juan Ignacio Londero, che si impone per 7-6 (3) 6-3 in un’ora e ventisette minuti di gioco, regalandosi al secondo turno la sfida contro la testa di serie numero 3, lo svizzero Roger Federer. Nel primo set i primi dieci giochi sono dominati dai servizi, con il giocatore in ...

Tennis – Nadal chiede un po’ di tregua : annunciato il forfait per il torneo ATP di Cincinnati : Nadal guarda già agli US Open: dopo la vittoria a Montreal annunciato il forfait per Cincinnati Per il secondo anno consecutivo il torneo ATP di Cincinnati non vedrà in campo Rafa Nadal: dopo la vittoria al torneo di Montreal, nel quale il maiorchino ha battuto in finale il russo Medvedev, il Tennista è stato costretto al forfait nel Master statunitense al via oggi. “Nessun altro motivo se non quello di prendermi cura personalmente ...

Tennis - Ranking ATP (12 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini torna nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Da par suo Rafa ha rafforzato la seconda posizione grazie al successo nel Masters 1000 a Montreal. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il giapponese Kei Nishikori, il tedesco Alexander Zverev (che guadagnano ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Rafael Nadal vince in scioltezza. Spazzato via Daniil Medvedev : Rafael Nadal è implacabile: lo spagnolo, numero uno del seeding nel torneo ATP Maters 1000 di Montreal, ha Spazzato via, sul cemento outdoor canadese, nell’atto finale il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, con un nettissimo 6-3 6-0 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo set Nadal deve subito annullare una palla break all’avversario, ma poi nel quarto game è lui, alla seconda opportunità, a centrare lo ...

ATP Montreal – Fabio Fognini agli ottavi di finale : il Tennista italiano supera Tommy Paul in due set : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: il tennista italiano supera lo statunitense Tommy Paul in due set Fabio Fognini si qualifica per gli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Il tennista italiano, scivolato al di fuori dalla top 10 (attualmente 11°) per non aver difeso il titolo di Los Cabos, ha avuto bisogno di 1 ora e 39 minuti per battere lo statunitense Tommy Paul (n° 128 ATP). Fognini si è imposto in due ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : i risultati del 7 agosto. Avanti Nadal e Fognini - fuori Tsitsipas : Si è completato nel cuore della notte italiana il secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal, in Canada: sul cemento outdoor nordamericano Rafael Nadal liquida in due set il britannico Daniel Evans, mentre Fabio Fognini supera, sempre in due partite, lo statunitense Tommy Paul. Continua la marcia del croato Marin Cilic, che liquida l’australiano John Millman, mentre il transalpino Richard Gasquet rimonta ed elimina il nipponico ...

Tennis - ATP Masters 1000 Montreal 2019 : Fabio Fognini supera in due set Tommy Paul e va agli ottavi : Fabio Fognini supera il qualificato statunitense Tommy Paul in due set con il punteggio di 7-6 (3) 6-3 in cento minuti di gioco nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montreal ed accede agli ottavi di finale sul cemento outdoor canadese, dove il numero 7 del seeding affronterà il transalpino Adrian Mannarino, nella sfida che nella notte italiana metterà in palio un posto nei quarti, molto probabilmente contro lo spagnolo Rafael ...

ATP Montreal – Matteo Berrettini dà forfait : ancora problemi alla caviglia per il Tennista italiano : Matteo Berrettini costretto a dare forfait dal Masters 1000 di Montreal: il tennista italiano ha ancora problemi alla caviglia Matteo Berrettini a Montreal non ci sarà. Il tennista italiano è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto a dare forfait dall’ATP 250 di Gstaad, nel quale l’anno scorso vinse il suo primo trofeo nel circuito maggiore. John Millman prenderà il posto di Berrettini nel main draw di Montreal ...

Tennis - Ranking ATP (5 agosto) : Djokovic in vetta - Fognini fuori dalla top-10 - Sinner scala la classifica : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, vincitore a Kitzbühel, il greco Stefanos Tsitsipas, che guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa (semifinalista nell’ATP di Washington), il giapponese Kei ...

Tennis - ATP Washington 2019 : vince Nick Kyrgios battendo in finale Daniil Medvedev in due set finiti entrambi al tie-break : Nella finale dell’ATP 500 sul cemento statunitense di Washington l’australiano Nick Kyrgios ha battuto il russo Daniil Medvedev in due set entrambi finiti al tie-break in solamente un’ora e 37 minuti di gioco, pochissimo per un 7-6 7-6 sul veloce. Il tie-break è la naturale conclusione di un primo set in cui i due protagonisti nei propri game di servizio non concedono nessuna palla break e perdono rispettivamente sei punti Kyrgios e addirittura ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner trionfa contro Alex Bolt in finale. Grande prova dell’altoatesino! : Jannik Sinner e un successo che vale quasi quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giovanissimo altoatesino conquista il secondo Challenger in carriera, dopo quello di Bergamo, e si impone sul cemento di Lexington (Stati Uniti), contro l’australiano Alex Bolt (n.152 ATP) che lo aveva sconfitto nel primo turno delle qualificazioni a Wimbledon (terzo set 12-10). Un successo significativo per 6-4 3-6 6-4 per l’italiano che ...

Tennis - ATP Los Cabos 2019 : Schwartzman si impone in finale contro Fritz. L’argentino conquista il titolo in due set : E’ l’argentino Diego Schwartzman (n.27 del mondo) il vincitore del torneo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, il sudamericano si è imposto per 7-6 (6) 6-3 contro l’americano Taylor Fritz (n.28 del ranking), giustiziere di Fabio Fognini nei quarti di finale. Schwartzman ha posto fine al match in 1 ora e 40 minuti di gioco, mettendo in mostra un Tennis profondo e molto consistente, confermandosi da questo punto di vista come ...

Tennis - ATP Washington 2019 : Kyrgios batte Tsitsipas e vola in finale. Lo attende il russo Medvedev : La carriera di Nick Kyrgios è stata un continuo saliscendi, con picchi altissimi e profonde cadute. Nel torneo ATP di Washington l’australiano ha mostrato nuovamente sul campo tutto il suo talento, conquistando la sua seconda finale della stagione (ha vinto ad Acapulco ad inizio Marzo) dopo aver battuto il greco Stefano Tsitsipas in tre set per 6-4 3-6 7-6. Una partita molto bella, una battaglia di oltre due ore, tra due grandi dei talenti ...