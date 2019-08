Teen Choice Awards 2019 | Avengers | Endgame e Riverdale tra i più amati dagli adolescenti

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 12 agosto 2019)i vincitori tra cinema e serie tv:, Taylor Swift i piùda ragazze e ragazzi Trasmessi in diretta su Fox direttamente dalla spiaggia di Hermosa Beach in California, sono stati consegnati ieri sera ii premi deglidedicati a cinema, tv, musica e sport. Oltre 55 milioni di voti hanno permesso a Disney e Marvel di dominare la serata con, Aladdin e Spider-Man Far From Home. Sul fronte tv la cerimonia condotta da Lucy Hale e David Dobrik ha visto trionfare Shadowhunters e, con i ragazzi di Stranger Things che hanno conquistato i premi estivi. Curiosa la vittoria di Nina Dobrev tra le commedie considerando che la serie in cui era protagonista su CBS, Fam è stata un flop cancellata dopo una stagione, una testimonianza di come si voti più per “conoscenza” che per ...

BestMovieItalia : Teen Choice Awards 2019: Robert Downey Jr. emoziona un gruppo di bambini fan di Iron Man - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Teen Choice Awards 2019: Robert Downey Jr. emoziona un gruppo di bambini fan di Iron Man… - BennyS_L : ieri sera ai teen choice rdj ha detto 'and on the shoulders of the iron youth, i can finally rest' e mi ha fatto pi… -