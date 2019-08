Taranto | ai domiciliari ha voglia di un gelato ed esce di casa | arrestato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Forse a causa del caldo asfissiante di questi giorni, un uomo di 60 anni residente a Massafra, una cittadina della provincia di, nelle scorse ore ha deciso di allontanarsi momentaneamente daper andare ad acquistare unal bar. Purtroppo però forse non ha pensato alle conseguenze che questo suo gesto poteva avere, infatti il soggetto si trovava agli arresti. Proprio mentre si trovava fuori dalla sua abitazione alla porta hanno bussato i carabinieri della locale stazione: i militari erano impegnati proprio in alcuni controlli finalizzati ad accertare la presenza indei detenuti ai. I carabinieri hanno quindi constatato che l'uomo non si trovasse ine hanno cominciato le ricerche. L'trovato in un bar Poco dopo gli stessi militari dell'Arma hanno rintracciato il 60enne. L'uomo sedeva tranquillamente in un bar del centro storico ...

