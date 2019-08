Studio su geni e infortuni | i calciatori del Napoli tra più “sani” d’Europa

Studio su geni e infortuni - calciatori Napoli tra più 'sani' d'Europa : Roma, 9 ago. (AdnKronos Salute) - I giocatori del Napoli sono tra i più "in salute" in Europa. A [...]

Calcio - Studio su geni e infortuni : i giocatori del Napoli sono tra i più in salute d’Europa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha analizzato ...

Napoli - uno Studio sui geni conferma che i partenopei sono tra i calciatori più in salute d’Europa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha ...

Se lo Studio dei nostri geni viene messo in difficoltà dal regolamento europeo sulla privacy : (foto: youngvet via Getty Images) La genomica, lo studio del genoma di vasti campioni di popolazione sta aprendo le porte alla medicina di precisione per scoprire e trattare numerose malattie che oggi non hanno ancora una cura. Per ottenere risultati significativi, ad esempio per scoprire nuove mutazioni associate a un tumore o individuare tutti i sottotipi di Alzheimer, sono necessari moltissimi dati genetici, spesso di milioni di pazienti. La ...