Stefano De Martino nega la gravidanza di Belen con un ' sorrisino' | molti fan perplessi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino : il secondo figlio dovrebbe nascere a inizio 2020 : Belen Rodriguez è incinta oppure no? Sono settimane che i giornali di gossip si interrogano sulla possibilità che l'argentina sia in attesa del suo secondo figlio ma, almeno fino ad oggi, non è arrivata alcuna conferma ufficiale a questa notizia. Il nuovo numero di "Di Più", però, racconta di una telefonata che Stefano De Martino avrebbe fatto agli amici: pare che sia stato lo stesso napoletano a rivelare che nei primi mesi del 2020, Santiago ...

Belen Rodriguez è incinta? “La telefonata di Stefano De Martino agli amici non lascia dubbi” : Belen Rodriguez è davvero incinta e a dare l’annuncio è lo stesso Stefano De Martino. È quanto sostiene il settimanale Di Più, secondo cui il ballerino ha telefonato ai suoi amici più cari per dare loro la notizia della seconda gravidanza della showgirl argentina. Al momento però, si tratta solo di indiscrezioni perché dai diretti interessati non è arrivata ancora alcuna conferma ufficiale, magari anche per scaramanzia. Come è noto ...

Belen è incinta? Stefano De Martino e la conferma data agli amici - : Francesca Galici Da settimane si rincorrono le voci di una possibile gravidanza di Belen Rodriguez ma pare che in questi giorni suo marito Stefano abbia confermato le indiscrezioni al telefono con alcuni amici Sarebbe arrivata una prima conferma sulla seconda gravidanza di Belen Rodriguez e a darla sarebbe stato proprio il marito ritrovato della showgirl. È questo quello che racconta il settimanale Di Più in edicola, dove si legge ...

Belen è incinta : la telefonata di Stefano De Martino conferma tutto : Belen è incinta: secondo figlio per Stefano De Martino Belen Rodriguez è incinta. Di questa nuova gravidanza se ne parla da mesi ma ora arriva un’indiscrezione che sembra non lasciare più dubbi. Secondo il settimanale Di Più Stefano De Martino avrebbe confidato per telefono la lieta notizia agli amici più cari, e in particolare ad […] L'articolo Belen è incinta: la telefonata di Stefano De Martino conferma tutto proviene da Gossip e ...

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato?/ 'Stefano De Martino tra le sorelle...' : Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? A scatenare il gelo tra sorelle sarebbe stato Stefano De Martino: Eva Tremila lancia il gossip.