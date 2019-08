Stefano Bettarini gela tutti | “Nicoletta Larini la donna della mia vita? Bah…”

Stefano Bettarini : “Un figlio con Nicoletta? Mai dire mai” : Stefano Bettarini e il suo rapporto con Nicoletta. Ecco cosa ne pensa Chi l’avrebbe mai detto! Quando uscì fuori che Stefano Bettarini si era fidanzato con una ragazza che ha molti anni in meno di lui nessuno avrebbe mai pensato che la coppia sarebbe durata così tanto. Per molti, infatti, Nicoletta è troppo giovane per […] L'articolo Stefano Bettarini : “Un figlio con Nicoletta? Mai dire mai” proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura ricorda il matrimonio con Stefano Bettarini : "Eravamo sempre on the stage - difficile trovare spazi per noi" : “Eravamo sempre on the stage”. Simona Ventura torna a parlare dei suoi otto anni di matrimonio con Stefano Bettarini. “C’era sempre tanta gente attorno – ha raccontato la conduttrice a La mia passione – era difficile trovare degli spazi per noi”.La padrona di casa di The Voice ha analizzato quel periodo senza veli, cercando di individuare gli ostacoli incontrati lungo il percorso. “Era il momento di massimo fulgore nel mio lavoro, quindi non ...