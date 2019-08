Stazzema | 75 anni anni dopo la strage nazista | “Sant’Anna capitale europea contro i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Settantacinqueil massacro più feroce dell’occupazione nazifascista, oggi Sant’Anna diha 20 abitanti che ci vivono e 560 che ci riposano, per sempre, dal 12 agosto 1944. Un paese-museo, in cui i primi si sentono quasi di troppo. I secondi, forse, pure: CasaPound ha una sede a soli 10 minuti di macchina. La commemorazione per i 75dalladelle SS, possibile solo grazie alla collaborazione dei fascisti della zona, sarà diversa dalle altre. Ci saranno un sindaco tedesco, uno greco e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi: Sant’Anna sarà il palcoscenico per un richiamo europeo a combattere i nazionalismi oggi. “A Sant’Anna c’è un bel pezzo di Europa – dice a ilfatto.it il sindaco diMaurizio Verona – Il nostro Paese è allo sbando. Odio, razzismo, xenofobia sono diventati una cosa normale. E’ in corso una semina ...

