Star Citizen | la campagna crowdfunding supera quota 231 milioni di dollari

(Di lunedì 12 agosto 2019) Sono tantissimi i fan in attesa di, ma, dopo tutto questo tempo in sviluppo, il gioco tecnicamente non è ancora uscito. Non è nemmeno in beta, le versioni giocabili che sono state lanciate sono state tutte build alpha, ma nonostante questo, i giocatori continuano a finanziare l'ambizioso progetto.Lo sviluppatore Cloud Imperium Games ha annunciato da poco che laper il gioco ora hato l'incredibile cifra di 231diaveva già battuto tutti i tipi di record per il suoe sembra proprio che le cose non cambieranno presto.Insieme all'annuncio, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo video per evidenziare alcuni contenuti in arrivo. Il team ci guida attraverso concept art per i vari NPC, come camerieri, barman e alcuni cacciatori di taglie. Visiteremo anche alcune delle navi in ​​sviluppo in ...

