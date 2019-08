Spettacolare soccorso dell’Aeronautica Militare | recuperato uomo caduto in un burrone con

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un elicottero HH-139 del 15° Stormoè intervenuto alle prime luci dell’alba di oggi in località Valle Agricola, in provincia di Caserta, per soccorrere unferito dopo essere precipitato con il proprio parapendio in una zona impervia e non accessibile da altri mezzi via terra. Il recupero dell’è avvenuto grazie all’uso del verricello, con il quale è stato calato sul posto un aero-soccorritore, che ha provveduto a portare in salvo il ferito con una speciale barella avio trasportabile. La richiesta di intervento al Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico, l’enteche si occupa di coordinare e gestire anche questo genere di interventi su tutto il territorio nazionale, era giunta alle prime ore del mattino dal Corpo NazionaleAlpino e Speleologico (CNSAS) della Regione Campania, impegnato con ...