Spazio | Luca Parmitano “cattura” l’alba sull’Oceano Pacifico FOTO

“Astronavi - nero e luce” : lo Spazio visto da AstroLuca : Sono belle come quadri le fotografie che AstroLuca cattura dalla grande finestra della Stazione Spaziale Internazionale, la Cupola: nella più recente pubblicata sul suo profilo Twitter, Luca Parmitano ha immortalato una delle navette cargo agganciate alla stazione orbitale in piena luce, contro lo sfondo scuro del cielo e le luci della Terra in lontananza. “Astronavi, nero e luce”, è il titolo che l’astronauta ...

AstroLuca cattura dallo Spazio lo splendore della Sardegna "nel riflesso del sole" : La sagoma scura della Sardegna baciata dal Sole: dopo avere fotografato la sua Sicilia, AstroLuca ha approfittato di un altro passaggio per immortalare l’altra grande isola italiana. “catturata nel rifesso del Sole”, ha scritto sul suo profilo Twitter Luca Parmitano accompagnando la foto che ha trovato il tempo di scattare in una pausa di lavoro della missione Beyond, dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).catturata nel ...

Luca Parmitano : "Osservare dallo Spazio la notte che avanza sul nostro pianeta è un'emozione inesplicabile" : Incantato dalla linea scura che percorre rapidamente la Terra, scandendo l’arrivo della notte. La meraviglia è quella di Luca Parmitano, che osserva il nostro pianeta dalla grande finestra panoramica della Stazione Spaziale Internazionale.“AstroLuca”, infatti, ha immortalato la linea di confine tra giorno e notte condividendo lo scatto sul suo profilo Twitter.“Osservare con i propri occhi la notte che avanza, la ...

"Come zucchero a velo". La Sicilia dallo Spazio di Luca Parmitano è bellissima : L’astronauta Luca Parmitano ha postato una foto sul suo profilo Facebook in cui loda la sua Sicilia. “Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia,” si legge nella didascalia. La foto ha ricevuto nel giro di mezz’ora quasi 9000 mi piace.Gli utenti di Facebook si sono scatenati con messaggi pieno di orgoglio per l’astronauta. “Luca orgoglio Siciliano ed ...

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo Spazio contro il surriscaldamento globale : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ...

Luca Parmitano - dallo Spazio un grido d’allarme per il pianeta : "Io ho visto nelle foto mie e dei miei colleghi, negli ultimi sei anni, davvero i cambiamenti: i deserti avanzare, i ghiacci squagliare. Per cui spero che le nostre parole, la nostra visione e il nostro sguardo possa essere condiviso per allarmare davvero la gente verso quello che è il nemico numero uno oggi: il riscaldamento globale". È un grido d'allarme per la salute del pianeta quello lanciato direttamente dallo Spazio dall'astronauta ...

Luca Parmitano in collegamento dallo Spazio : “mi piacerebbe andare sulla Luna - penso che avrò l’età giusta” : A Luca Parmitano piace l’idea di andare sulla Luna e non esclude che un giorno questo sogno possa realizzarsi: l’astronauta siciliano lo ha detto nel primo collegamento della sua missione, Beyond, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo della Scienza ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. “Mi piace l’idea di poter andare un giorno sulla Luna“, ha detto. Non sa, ha aggiunto, se sarà ...

@Astroluca : dallo Spazio l’allarme sul riscaldamento globale : Una capriola ha chiuso la prima diretta dalla stazione spaziale internazionale di @Astroluca. Luca Parmitano, colonnello pilota dell'Aeronautica militare, che dal prossimo ottobre sarà anche il primo italiano al...

Luca Parmitano dallo Spazio lancia l’allarme sul riscaldamento globale : “Ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi” : Lo Spazio è forse il luogo più giusto dal quale lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel corso del primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto ...

Luca Parmitano è nello Spazio : "Felice di essere qui" : Rosa Scognamiglio Luca Parmitano è nello spazio. L'astronauta italiano, di origini catanesi, è approdato sulla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 03.00 di questa mattina. Sarà al comando della missione Beyond (Oltre) nella seconda parte dell'operazione esplorativa insieme ad altri 5 colleghi, dei quali, tre russi e due americani. Luca Parmitano è nello spazio. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europa (ESA) ha ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Luca Parmitano nello Spazio - oggi 21 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi 21 luglio 2019: Luca Parmitano nello Spazio con la navetta Soyuz. Caso Orlandi, trovate migliaia di ossa nel Cimitero Teutonico.

Spazio. Luca Parmitano è a bordo ISS : 03.19 L'astronauta Luca Parmitano è a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E' entrato insieme ai suoi compagni di equipaggio, l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, a circa due ore dall'aggancio della Soyuz.

Spazio : partita nuova missione per Luca Parmitano : ROMA - nuova missione spaziale per l'austronauta siciliano Luca Parmitano. A 50 anni di distanza da quando l'Apollo 11 toccava il suolo lunare,...