Sondaggi elettorali Noto | Lega al 38% | FDI davanti a Forza Italia

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati crisi di governo per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati crisi di governo per partito L’8 agosto ha marcato un “prima” e un “dopo”. Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde, chiedendo di tornare immediatamente alle urne. Dopo aver concluso il suo comizio (dal litorale di Pescara), Giuseppe Conte è intervenuto dalla sala stampa di Palazzo Chigi. Qui, il premier ha scagliato il discorso più duro dal giorno del suo ...

Sondaggi elettorali IPSOS : coalizione Lega-FDI ha maggioranza assoluta : Sondaggi elettorali IPSOS: coalizione Lega-FDI ha maggioranza assoluta La crisi di governo iniziata l’8 agosto segna lo spartiacque della legislatura, che potrebbe finire anzitempo qualora non si trovassero maggioranze alternative all’asse Lega – M5S. In caso di elezioni anticipate, l’alleanza tra Lega e Fratelli d’Italia potrebbe strappare una larga maggioranza parlamentare. È questo il risultato ...

Sondaggi elettorali - se si votasse oggi sarebbe trionfo Lega : impossibile maggioranza PdM5s : Le proiezioni realizzate da Ipsos sulla base degli ultimi Sondaggi per la Camera dei deputati prevedono un trionfo della Lega in tutti gli scenari possibili: il Carroccio avrebbe bisogno di trovare un alleato nel caso in cui si presentasse da solo, ma se si alleasse già prima a Fdi (e magari anche Fi) avrebbe la maggioranza. Male Pd e M5s: neanche mettendo insieme i due risultati riuscirebbero a ottenere la metà più uno dei seggi.

Cosa dicono i Sondaggi elettorali : E le proiezioni sui seggi in Parlamento elaborate da YouTrend, da tenere a mente nel caso si andasse a elezioni anticipate

Sondaggi elettorali Ipsos : Lega doppia il M5S - lontano il Pd : Sondaggi elettorali Ipsos: Lega doppia il M5S, lontano il Pd Ora che la crisi di governo è un fatto compiuto, è quanto mai obbligatorio dare un’occhiata a quello che dicono i Sondaggi che rilevano le intenzioni di voto degli italiani. Gli ultimi danno la Lega con un vantaggio considerevole sui principali avversari che sono Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sondaggi elettorali Ipsos: cosa dicono le ultime rilevazioni Non fa ...

Sondaggi elettorali : rischio crisi di governo - cosa succederebbe se si votasse oggi : La crisi di governo ufficialmente non è stata aperta, ma dal punto di vista politico, senza dubbio, è già avviata. E l’ipotesi di un voto anticipato non è più così lontana. Motivo per cui è particolarmente interessante sapere, attraverso i Sondaggi, cosa potrebbe accadere se si andasse alle urne oggi. La rilevazione di Ipsos riportata dal Corriere della Sera evidenzia il successo della Lega, sempre in crescita, e la possibile affermazione ...

Sondaggi politici elettorali : la Lega cresce ancora - centro-destra unito oltre il 50% : In attesa di capire ciò che accadrà al governo attualmente in carica, diventa importante dare uno sguardo a quello che viene rivelato dai Sondaggi politici elettorali. Con le riserve dettate dal fatto che si tratta di indagini statistiche basate su campioni, tali rilevazioni comunque rappresentano gli strumenti attraverso cui le forze politiche non mancano di fare qualche calcolo sulle strategie da mettere in campo. Potrebbe averlo fatto, ad ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega al 38% - Pd e M5S distanti : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega al 38%, Pd e M5S distanti La crisi c’è, si vede e si sente ma i protagonisti del teatro giallo verde non la pronunciano mai. La sussurrano come ha fatto ieri Salvini dal palco di Sabaudia: “Non mi uscirà mai una parola negativa su Di Maio o Conte, ma qualcosa si è rotto negli ultimi mesi”. Quel qualcosa è sotto gli occhi di tutti. Lega e Movimento 5 Stelle non sono d’accordo su nulla. ...

Sondaggi Politici Elettorali Agosto 2019 : news e statistiche di Movimento 5 Stelle - Lega e PD : Vediamo come si apre questo Agosto 2019 e quanto è emerso nel quadro politico italiano prima della tanto agognata pausa estiva facendo riferimento ai Sondaggi Politici Elettorali per quanto concerne i tre maggiori partiti Politici in Italia e, di conseguenza, i loro tre leader (capi gruppo, segretari o leader, in qualsiasi maniera essi si vogliano definire): Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico. Sondaggi Politici Elettorali Agosto ...

Sondaggi politici elettorali : Forza Italia si risolleva - leggera flessione per PD e Lega : Nel corso della prima decade di agosto sono stati pubblicati i Sondaggi politici di Tecnè. L’istituto di ricerche riporta l’orientamento di voto dei cittadini, con la differenza rispetto alla precedente rilevazione, effettuata nella terza decade di luglio. Emergono alcuni dati interessanti, tra cui spicca la ripresa di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi resta ancora troppo distante dal podio, ma per lo meno si è portato nuovamente in ...

Sondaggi elettorali Tecnè : cala la Lega - giù anche il Pd : Sondaggi elettorali Tecnè: cala la Lega, giù anche il Pd La vicenda Russiagate, il caso del figlio sulla moto d’acqua della polizia e le critiche per la vacanza troppo social al Papeete beach. Matteo Salvini è sotto il fuoco concentrico di tutte le forze politiche, alleati di governo compresi. Che non aspettano altro che un passo falso del ministro dell’Interno per bersagliarlo con l’unico scopo di scippargli parte di quel ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 5 agosto 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 5 agosto 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana i vari istituti producono. E lo facciamo confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così verificare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati partiti a inizio agosto 2019 : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati partiti a inizio agosto 2019 Il 6 e 7 agosto si giocano le ultime partite – decisamente importanti – prima della chiusura delle attività parlamentari. A Palazzo Madama si voterà sul decreto sicurezza bis e proseguirà la discussione sulla tav. Al ritorno dalle lunghe ferie (che dureranno oltre un mese), i parlamentari dovranno esprimersi sulla mozione di sfiducia, presentata dal Partito ...

Sondaggi elettorali IPSOS : crisi di governo - italiani vogliono Conte-bis : Sondaggi elettorali IPSOS: crisi di governo, italiani vogliono Conte-bis Nonostante ci si approssimi alla chiusura delle attività parlamentari (con le sessioni del 6 e del 7 agosto a palazzo Madama), continuano incessanti le discussioni su vita e morte (ovvero, crisi di governo) dell’esecutivo. In uno degli ultimi Sondaggi elettorali e politici di IPSOS, si rileva l’opinione degli italiani su questo tema. Il governo gialloverde ...