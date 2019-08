Softball | Mondiali under 19 2019 | Italia surclassata dal Giappone | nella notte la sfida

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) Arriva la prima sconfitta della Nazionalena di19 aidi categoria di Irvine, con le azzurre che dopo aver sconfitto agevolmente il Sudafrica sono state surclassate dalcon un netto 11-0, in appena quattro inning. Un dominio netto quello delle nipponiche, capaci di sbloccare il punteggioprima frazione grazie alla corsa di Araki Yamamoto, a seguito del singolo di Haruka Sumitani, mentre più tardi le asiatiche mettono a segno ben sei punti nel solo secondo parziale, di alcuni errorini, e del doppio di Rino Setoguchi. L’tiene a freno le rivali nel terzo inning, non riuscendo però a risvegliarsi dal torpore, e concedendo altre tre corse nel quarto inning, con Ikue Funasaka che ruba la base del definitivo 11-0, che chiude anzitempo la partita. Questaazzurre ancora in campo per l’ultimadel girone, dove la ...

zazoomnews : Softball Mondiali femminili under19: esordio positivo per l’Italia Sudafrica sconfitto 10-0 in quattro inning -… - zazoomblog : Softball Mondiali femminili under19: esordio positivo per l’Italia Sudafrica sconfitto 10-0 in quattro inning -… - zazoomblog : Softball Mondiali femminili under19: esordio positivo per l’Italia Sudafrica sconfitto 10-0 in quattro inning -… -