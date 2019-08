Sneijder dà l’addio al calcio giocato

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) L’ex fantasista dell’Inter, Wesley Sneider, abbandona ilè entrato nella dirigenza dell’Fc Utrecht, il club della città in cui è nato. Il centrocampista olandese ha 35 anni. Hanell’Ajax, nel Real Madrid, nell’Inter, nel Galatasaray e nel Nizza. L’ultima maglia indossata è stata quella dell’Al-Gharafa, in Qatar. Nell’ufficializzare la sua scelta ha dichiarato: “Il mio amore per la città di Utrecht è grandioso”. L'articolodà l’addio alilNapolista.

