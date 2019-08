Smartphone | nel mercato europeo giù Huawei | vola Samsung

Xiaomi pensa di lanciare Smartphone con un foro nel display : ecco come dovrebbero essere : Xiaomi brevetta un nuovo design con la fotocamera frontale all'interno di un singolo foro nel display: ecco come potrebbero essere i futuri smartphone di Xiaomi. L'articolo Xiaomi pensa di lanciare smartphone con un foro nel display: ecco come dovrebbero essere proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli Smartphone in offerta nel nuovo volantino Esselunga di agosto : Esselunga è pronta a lanciare il suo nuovo volantino, che sarà valido dall'8 agosto 2019 e include alcuni modelli di smartphone Android in offerta: andiamo a scoprirli tutti. L'articolo Ecco gli smartphone in offerta nel nuovo volantino Esselunga di agosto proviene da TuttoAndroid.

HTC si ritira dal mercato Smartphone nel Regno Unito - ma non a causa delle vendite scarse : Attualmente tutti gli smartphone sul sito online britannico di HTC sono dichiarati out of stock ossia non disponibili. No, non si è trattato di un improvviso boom di vendite che ha generato un tutto esaurito degli smartphone del marchio taiwanese quanto una dolorosa e necessaria mossa per via di una disputa legale dovuta a brevetti […] L'articolo HTC si ritira dal mercato smartphone nel Regno Unito, ma non a causa delle vendite scarse ...

Xiaomi : brevettato Smartphone con pannelli solari per la ricarica : Gli smartphone sono parte integrante della vita di milioni di persone in tutto il mondo, vengono usati costantemente e per molti sono diventati uno strumento indispensabile. E’ anche per questo che l’autonomia dei dispositivi mobile, legata alla durata della batteria, è diventato un fattore fondamentale da tenere in considerazione quando si acquista un nuovo terminale. Tra sistemi di ricarica rapida e batterie sempre più ...

Realme va forte e festeggia i 10 milioni di Smartphone venduti nel suo primo anno di vita : Realme, il sub-brand di OPPO nato a maggio 2018, ha venduto 10 milioni di smartphone in tutto il mondo nel suo primo anno di attività. L'articolo Realme va forte e festeggia i 10 milioni di smartphone venduti nel suo primo anno di vita proviene da TuttoAndroid.

Smartphone alla guida - nell’esodo controlli anche con auto-civetta : Non lo sapremo mai con certezza: tutte le prove sono andate distrutte nell’incendio. Ma, se martedì 30 luglio sul

Le vendite di Smartphone caleranno anche nel 2019 - anche in Cina : Nuove previsioni pubblicate da Gartner sul mercato della telefonia mobile dipongono un mercato in calo, anche in Cina. L'articolo Le vendite di smartphone caleranno anche nel 2019, anche in Cina proviene da TuttoAndroid.

ByteDance sta entrando nel mercato degli Smartphone - TikTok Phone in arrivo? : Secondo un rapporto di Reuters, ByteDance, la compagnia madre di TikTok (precedentemente nota come Musical.ly), sta entrando nel settore degli smartPhone con un progetto che è in cantiere da circa sette mesi. Reuters afferma che ByteDance ha acquisito numerosi brevetti dal produttore di smartPhone di nicchia Smartisan oltre a numerosi dipendenti chiave, tra i quali l'ex dirigente Wu Dezhou. L'articolo ByteDance sta entrando nel mercato degli ...

Installa app sullo Smartphone della ex per controllarla : arrestato nel Cosentino : I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (Cosenza) hanno arrestato un bulgaro di 40 anni per atti persecutori, lesioni personali, danneggiamento e possesso ingiustificato di arma bianca. Nei giorni scorsi, l'ex compagna dell'uomo aveva denunciato l'uomo, che non si era rassegnato alla fine della loro storia da cui erano nati due figli, ancora minorenni. L'uomo aveva iniziato a perseguitare la donna, arrivando a fare irruzione ...

Oppo ha presentato in Italia il suo Smartphone 5G. La strategia e quanto ha investito nel nostro Paese : Se Huawei aveva scelto Milano per annunciare il suo piano di investimenti da 3,1 miliardi di dollari in due anni (con la creazione di tremila posti di lavoro: mille diretti e duemila indiretti), Oppo invece ha puntato su Roma per il lancio di Reno 5G, il telefonino che intende sfruttare le reti superveloci di nuova generazione (una delle primissime aziende a farlo): data di arrivo in Italia prevista, con TIM, fine luglio. Marchio ancora ...

Smartphone protagonisti nel nuovo volantino Sottocosto Black Summer di Trony : È iniziata la distribuzione del nuovo volantino Trony Sottocosto Black Summer, valido da giovedì 25 luglio al 7 agosto L'articolo Smartphone protagonisti nel nuovo volantino Sottocosto Black Summer di Trony proviene da TuttoAndroid.

Altro che crisi : Huawei potrebbe spedire 270 milioni di Smartphone nel 2019 : Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei, afferma che il produttore continuerà a spedire un'enorme quantità di smartphone nel 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Altro che crisi: Huawei potrebbe spedire 270 milioni di smartphone nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

C’è solo Android nel futuro di Smartphone Huawei e Honor : nuovo annuncio su Hongmeng OS : Cominciano ad essere più chiare le prospettive del tanto chiacchierato sistema operativo Hongmeng OS, soprattutto per coloro che vogliono conoscere il futuro a medio termine degli smartphone Huawei e Honor che verranno lanciati sul mercato. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcune anticipazioni in merito alle modalità con le quali la piattaforma dovrebbe esordire nei prossimi mesi (l'ultimo bollettino è di pochi giorni fa), oggi tocca ...

Le vendite di Smartphone toccheranno il fondo nel corso del 2019 - Gartner ne è sicuro : Secondo Garnter il 2019 segnerà il peggior declino nelle vendite di smartphone, ma la situazione dovrebbe stabilizzarsi nei prossimi anni. L'articolo Le vendite di smartphone toccheranno il fondo nel corso del 2019, Gartner ne è sicuro proviene da TuttoAndroid.