Sky | La Roma corre su Icardi Il cartellino di Dzeko 20 milioni più altri 40 milioni in

La Roma sfida il Real Madrid : appuntamento su Sky Sport : E’ iniziato ormai il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2019-2020 e diventa così necessario avere maggiori certezze in vista degli impegni ufficiali, ormai prossimi. Tra le squadre che hanno cambiato tanto in questa estate c’è certamente la Roma, a partire dalla guida tecnica con l’arrivo in panchina di Paulo Fonseca, ma anche con […] L'articolo La Roma sfida il Real Madrid: appuntamento su Sky Sport è ...

Amichevole - Roma - Real Madrid (diretta tv Sky Sport e TV8) : Proseguono le amichevoli in attesa dell’inizio della prossima stagione di Serie A, appuntamento fissato per sabato 24 agosto. Domenica 11 agosto, live dallo stadio Olimpico, Roma-Real Madrid, partita valevole per la Mabel Green Cup. Il match sarà trasmesso a partire dalle ore 20 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, con la telecronaca di Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Luca Marchegiani e gli aggiornamenti dal campo ...

Lilla - Roma - l'amichevole sabato 3 agosto su RomaTv e in streaming su SkyGo : Continua il ciclo di amichevoli precampionato della Roma. Dopo aver incontrato alcune compagini dilettantistiche della capitale e le formazioni laziali e umbre del Rieti, del Gubbio, della Ternana e del Perugia di Massimo Oddo, adesso la squadra di Paulo Fonseca inizia a cimentarsi con avversari di pari categoria. Il primo test di questo tipo è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 3 agosto, quando il team giallorosso scenderà in campo ...

Perugia-Roma - l'amichevole stasera 31 luglio su RomaTv e in streaming su SkyGo : Perugia - Roma è la partita amichevole che sarà giocata stasera, mercoledì 31 luglio, alle ore 20,30 allo Stadio "Renato Curi" del capoluogo umbro. Dopo aver disputato le prime amichevoli precampionato contro le formazioni dilettantistiche capitoline della Pro Calcio Tor Sapienza e del Trastevere Calcio, il team di Paulo Fonseca ha affrontato in ordine il Gubbio, nella giornata di mercoledì 24 luglio, e il Rieti e la Ternana, entrambe nella ...

Perugia-Roma : Fonseca studia un attacco spumeggiante - il 31 luglio la gara su Sky : Perugia-Roma è il quart'ultimo test estivo dei giallorossi e mister Fonseca continuerà ad insistere sul suo 4-2-3-1, uno schema che fino ad oggi ha reso la sua squadra una vera e propria macchina da gol. Il test di mercoledì 31 luglio alle 20,30 dovrà però fornire alcune informazioni anche sulla difesa, un reparto che potrebbe anche essere lasciato alla mercè degli avversari vista la visione calcistica offensiva dell’allenatore. Insomma la ...

Romulus - le prime foto della serie originale Sky sulla nascita di Roma diretta da Matteo Rovere : Romulus, arriva una serie originale Sky di Matteo Rovere con Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli.Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di Romulus, la serie di Matteo Rovere che arriverà prossimamente su Sky. Come potete vedere la produzione è attualmente in corso a Cinecittà World. Eccole:Romulus - serie Tv Sky Atlantic1 di 9 foto di: Francesca ...

Romulus - una serie originale Sky sulla nascita di Roma diretta da Matteo Rovere : Romulus, arriva una serie originale Sky di Matteo Rovere con Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli.Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di Romulus, la serie di Matteo Rovere che arriverà prossimamente su Sky. EccoleRomulus - serie Tv Sky Atlantic1 di 9 Foto di: Francesca Fago/SkySky si butta nel genere dell’epica, creato da Matteo Rovere già ...

Sky Sport : Per passare alla Roma Higuain deve spalmare il suo ingaggio : Secondo Sky Sport, la Roma starebbe provando a convincere in tutti i modi Gonzalo Higuain a scegliere la Capitale per la sua prossima stagione. Lo stesso Petrachi, intervistato dal Corriere dello Sport, ha dichiarato che per il Pipit nessuna scelta sarebbe migliore della Roma. Per il passaggio ai giallorossi, però, Higuain deve spalmare il suo ingaggio da 7,5 milioni all’anno dal 2021 al 2023. Starebbe riflettendo proprio su questo. La ...

Tutti i canali Sky si vedono dopo l’incendio alla sede di Roma? Nota ufficiale al 24 giugno : Tutti i canali Sky si vedono dopo l'incendio avvenuto nella sede di Roma della piattaforma satellitare avvenuto lo scorso 13 giugno? Le anomalie che hanno interessato anche l'area fai da te sono tutte rientrate? Per queste due domande ci sono due risposte: la prima naturalmente ufficiale e la seconda ricavata dalle testimonianza di clienti che ancora giungono alla nostre redazione. Partiamo dall'ultima Nota ufficiale dell'azienda che non ...

Sky Sport : “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” : Il Napoli e la Roma non sono ancora riuscite a trovare l’ accordo per Manolas, ma secondo Sky Sport resta alta la possibilità che il forte difensore possa vestire la casacca azzurra. E’ la pista più percorribile, De Laurentiis vorrebbe formare la coppia con Koulibaly. Il Napoli vorrebbe pagare meno della clausola rescissoria, ma anche per questo si resta ottimisti che la trattativa andrà in porto. Ad oggi il Napoli è la squadra ...

Sky : Totti saluta la Roma - lunedì la conferenza stampa : Dopo le indecisioni degli ultimi giorni e il malessere manifestato dall’ex campione della Roma, la vicenda di Totti sembra essere arrivata all’epilogo. Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’ex capitano va verso l’addio. Sarà lunedì la giornata in cui l’ex capitano giallorosso spiegherà i motivi che hanno portato a questa scelta. Presso il Salone del Coni ci sarà una conferenza stampa dove Totti dirà addio ...