Sister Act | cast | trama e curiosità della suora cult Whoopi Goldberg

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il filmdel 1992 con, Harvey Keitel, Maggie Smith, Kathy Najimy torna in televisione, per una serata estiva all’insegna del sorriso:Act – Una svitata in abito dava in onda lunedì 12 agosto alle ore 21.25 su Rai1.Act – Una svitata in abito da, trailerAct – Una svitata in abito daDeloris Van Cartier (Whoopy) è un’esuberante cantante che si esibisce in un casinò di Reno, in Nevada ed è l’amante del proprietraio, Vince LaRocca (Harvey Keitel), con il quale lei litiga puntualmente perché l’uomo, sposato, rifiuta di divorziare, senza sapere che Vince è anche un pericoloso boss criminale, impegnato in ogni sorta di attività illegale. Una sera, dopo l’ennesimo litigio, Deloris e Vince si lasciano in malo modo. Vince, per farsi perdonare, le regala un visone...

MontiFrancy82 : Stasera su Rai 1 “ #SisterActUnasvitatainabitodasuora un classico della commedia americana con @WhoopiGoldberg… - SMSNEWSOFFICIAL : Stasera su Rai 1 “ #SisterActUnasvitatainabitodasuora un classico della commedia americana con @WhoopiGoldberg… - iampastelblue : Nessuno: Il cast di sister act: -