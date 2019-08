Sant’Anna di Stazzema e le altre stragi impunite | l’Italia ha condannato 60 nazisti | ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Centinaia di morti innocenti: anziani, donne, bambini. Come i 560 di Sant’Anna di, il 12 agosto di 75 anni fa: 130 di loro erano bambini. Ma nessuno ha mai pagato: ufficiali, sottufficiali, soldati che hanno “obbedito agli ordini”. La magistratura militare italiana, dopo la scoperta dell’Armadio della vergogna, ha messo sotto processo decine di ex militari, soprattutto grazie al lavoro di Marco De Paolis, attualmente procuratore generale militare della corte d’appello di Roma che per oltre vent’anni – dalla fine degli anni Novanta – ha indagato a fondo, individuando uno a uno i membri di Wehrmacht e delle SS e istruendo i processi ai responsabili dellepiù sanguinose: da Sant’Anna a Marzabotto fino al Padule di Fucecchio. Complessivamente sono 60 gli ex criminali di guerracondannati ...

matteorenzi : Sant’Anna di Stazzema è un luogo di dolore, massacro, tragedia. Ma anche un luogo di tenace resistenza, di dignità… - repubblica : Sant'Anna di Stazzema, 75 anni fa l'eccidio: storie di bambini e di miracoli [news aggiornata alle 04:52] - Agenzia_Ansa : Sant'Anna di Stazzema, Mattarella: 'Chi dimentica è più debole' -