Sant’Anna di Stazzema | 75 anni fa l' eccidio nazifascista

Stazzema - 75 anni anni dopo la strage nazista : “Sant’Anna capitale europea contro i fascismi”. Il pm “cacciatore di SS” : “Anacronistico? No” : Settantacinque anni dopo il massacro più feroce dell’occupazione nazifascista, oggi Sant’Anna di Stazzema ha 20 abitanti che ci vivono e 560 che ci riposano, per sempre, dal 12 agosto 1944. Un paese-museo, in cui i primi si sentono quasi di troppo. I secondi, forse, pure: CasaPound ha una sede a soli 10 minuti di macchina. La commemorazione per i 75 anni dalla strage nazista delle SS, possibile solo grazie alla collaborazione dei fascisti della ...