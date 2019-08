Sam | il cane più sfortunato della Gran Bretagna | da 900 giorni aspetta una famiglia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Mariangela Garofano Il "Bolton Destitute Animal Center" ha lanciato un appello per trovare unaa Sam, il dolcissimo levriero in canile da 900È una storia commovente quella di Sam, levriero di 8 anni. Il cagnolino inglese ospite del "Bolton Destitute Animal Shelter" da 900, è stato purtroppo definito “ilpiù”. Ma come riporta il Lancashire Telegraph, Sam, adorato dallo staff del centro in cui vive, ha un carattere docile ed è per una serie di circostanze sfortunate se ancora non ha trovato unatutta per lui. Nella pagina Facebook del centro, Sam viene infatti descritto come "unmeraviglioso, divertente e ti farà ridere. Gi piace giocare, è affettuoso e a volte anche pigro. Adora gli orsacchiotti e gli piace strapparli per vedere cosa c'è dentro". Allora come è possibile che uncosì adorabile non ...

