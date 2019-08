Salvini | Pronto a proporre un patto a Meloni e Berlusconi | Andiamo oltre il

Salvini Pronto a lasciare il Viminale : “L'importante è che le elezioni ci siano” : “Ora un governo che duri 10 anni. Spero che Pd e 5S non la tirino in lungo”. Renzi: “Ha paura di me”. E Di Maio: “Fare subito il taglio dei parlamentari”. Giorgetti: “Dare la palla al presidente della Repubblica”

"Tanto la Concorrenza non ce la danno". Salvini Pronto al muro contro muro con l'Ue : “Tanto la Concorrenza non ce la danno... ”. Milano Marittima, Papeete Beach, lido che da giorni si è trasformato nella succursale del Viminale. All’ora di pranzo Matteo Salvini parla con i fedelissimi mentre addenta una foglia di insalata.Un tempo qui i protagonisti si chiamavano Bobo Vieri e Christian Brocchi. Oggi, invece, non ci sono i calciatori, ma c’è il ministro dell’Interno che monopolizza la ...

Matteo Salvini Pronto al voto : "Non escludo più nulla" - ecco la data indicata dal leader della Lega : "Io vorrei andare avanti ma, data la situazione, non escludo più niente". Parola di Matteo Salvini che, alla Prefettura di Genova con il sindaco Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti e altre autorità varie, fa emergere tutti i dubbi sulla tenuta dell'esecutivo. La pazienza del mini

Via Capranica - pronto lo sgombero : lancio di oggetti contro la polizia - incendiati i cassonetti. Salvini : nessuno sconto ai violenti : Decine di occupanti della ex scuola di Primavalle sono usciti dallo stabile dove da ore è in corso una operazione di sgombero. Altri 50 sono barricati sul tetto. Sono in apparenza...