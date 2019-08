Non ci vogliono fare votare - tutte le trappole per Matteo Salvini : Oggi si raduna la conferenza dei capigruppo al Senato con la presidente Casellati. Devono decidere la data per votare a Palazzo Madama la sfiducia al premier Conte, come da mozione della Lega. Ma ci sarebbe anche la mozione del Pd ad personam contro Salvini, in quanto ministro dell' Interno, che è s

Salvini : «Non c'è un'altra maggioranza - mi affido alla saggezza del Presidente della Repubblica» : Matteo Salvini è tornato a Roma per incontrare i i parlamentari della Lega, e al termine dell'assemblea con i parlamentari leghisti in un hotel romano ha affermato: «Mi...

Luigi Di Maio prende in giro l'Italia : "M5s non si siederà mai con Renzi. Ecco perché Salvini vuole la crisi" : Volta la faccia al Pd, Luigi Di Maio, ma fine di ignorare la volontà della stragrande maggioranza dei suoi parlamentari: quello di un patto tra M5s e dem per non far terminare la legislatura ora e mandare tutti a casa. Il vicepremier e leader grillino, in diretta via Facebook, assicura che "l'M5s no

DALLA CINA/ Lao Xi : perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini? : La frenesia di guadagnare tempo con un governo tecnico, di garanzia o balneare è solo l'ultima trovata di Renzi e Conte per galleggiare

Governo - Casellati : se non decide capigruppo decide Aula. Pd si mobilita. Di Maio : Salvini ritiri ministri : Se la conferenza dei capigruppo, convocata per oggi alle 16, non approderà a una decisione unanime sulla data per la mozione di sfiducia, la parola verrà data all'Aula. La...

Salvini a Vittoria : "Qui paura e omertà". Il flash mob : "Il dolore non è propaganda" : Contestazioni contro il ministro e la sua visita ai genitori dei bimbi uccisi dal suv. Vertice con i commissari del Comune

Salvini incontra i genitori dei bimbi uccisi da un suv. Contestato : “Il dolore non è propaganda” : Il Ministro degli Interni ha visitato i genitori di Simone e Alessio D'Antonio, i due bambini travolti e uccisi da un suv l'11 luglio scorso. Salvini è stato però Contestato appena arrivato in città: "Per noi non si fa propaganda sul dolore di due genitori, non si fa sciacallaggio".Continua a leggere

Vittoria ultima tappa siciliana di Salvini. Il flash mob : "Il dolore non è propaganda" : Contestazioni contro il ministro e la sua visita ai genitori dei bimbi uccisi dal suv. Vertice con i commissari del Comune, colloquio con il giornalista Borrometi

Matteo Salvini : 'Pronto a riunire il centro-destra - Mattarella non è Scalfaro' : La crisi di governo aperta dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini sta già iniziando a far sentire i suoi effetti. La riunione dei capigruppo del Senato è iniziata ieri pomeriggio e ha il compito di stabilire i tempi fissati per sciogliere il governo italiano giallo-verde. Intanto, Salvini ha suggerito di essere preparato a ricongiungere tutto il centro-destra, come è avvenuto anche in passato. Non è ancora molto chiara la posizione del ...

Matteo Salvini - le dure accuse dei leghisti veneti dopo un video di Zaia : "Non è un caso" : La rivolta dei leghisti veneti contro Matteo Salvini. Impensabile due volte: perché accade sulla bacheca Facebook di Luca Zaia, dopo che il governatore (amatissimo dagli elettori) condivide una diretta del vicepremier a Pescara e poi a Campobasso, e perché sulla carta era proprio la pancia leghista

Crisi di Governo - Salvini ufficializza il ritorno da Berlusconi : “Gli proporrò patto per l’Italia del sì. Non escludo anche qualche grillino” : Al quinto giorno della Crisi di Governo Matteo Salvini getta la maschera: la Lega non correrà da sola ma torna tra le braccia di Silvio Berlusconi e del centrodestra. “Gli proporrò un patto – annuncia Salvini intervistato da il Giornale – l’Italia del sì contro l’Italia del no”. Un’alleanza contro dentro tutti, da Giorgia Meloni alle “nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori”, ma ...

Salvini in tour contro il partito del non voto - ma a Catania cresce la protesta : A Catania invece, poco più tardi, decine di persone urlano slogan contro il ministro dell'Interno, fronteggiati da altrettanti a favore. Ci sono momenti di tensione, volano bottiglie di...

