Salvini a Vittoria | incontra genitori bambini investiti e uccisi da Suv

Vittoria - Salvini visita le famiglie dei cugini uccisi dal suv. Contestatori gli gridano “sciacallo” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da alcune decine di persone davanti al municipio di Vittoria, dove ha incontrato i rappresentanti delle forze dell’ordine. All’uscita dal Palazzo di città i manifestanti hanno insultato il leader della Lega urlando “sciacallo”, come era già avvenuto ieri a Catania. Salvini, che è salito a bordo di un’auto, si sta recando adesso in casa genitori dei ...

Alle elezioni vittoria schiacciante per Matteo Salvini

"Lo stato c'è - sradicheremo i clan" - dice Salvini dopo la tragedia di Vittoria : Matteo Salvini risponde dalle pagine di In Terris all'appello alla legalità lanciato sul quotidiano dal giornalista siciliano sotto scorta Paolo Borrometi, ripetutamente minacciato dalla criminalità organizzata anche per questa sua ultima denuncia pubblica, in merito alla tragica morte a Vittoria dei piccoli cugini, Alessio e Simone ad opera di esponenti di clan mafiosi. "Caro Direttore - scrive il vicepremier e ministro ...

Cuginetti morti a Vittoria - ira di Salvini : “Galera senza sconti a chi li ha uccisi” : Il vicepremier Mateo Salvini ha commentato sui suoi canali social la notizia della morte di Alessio e Simone, i due Cuginetti falciati da un suv a Vittoria, in provincia di Vittoria. Il secondo è deceduto durante il funerale del primo: "Galera, per anni e senza sconti, per chi ha ucciso questi due piccoli angeli". Di Maio: "Per uno così non basta nemmeno il carcere".Continua a leggere

Decreto Sicurezza bis - riammessi tutti gli emendamenti. Salvini : "Vittoria" : Aggiornamento - Matteo Salvini canta "Vittoria su tutta la linea! Grazie all'insistenza della Lega, sono stati riammessi tutti gli emendamenti a favore di polizia e vigili del fuoco al Decreto Sicurezza bis". Così su Facebook il vicepremier esulta dopo il complicato passaggio di oggi: "In Parlamento ci sono stati un po' di problemi su emendamenti che riguardavano la polizia di Stato e i vigili del fuoco, ma per fortuna si è ...

Matteo Salvini - il retroscena sul suo "piano militare" : vittoria alle regionali in Emilia poi voto anticipato : "Uno schema quasi militare". Matteo Salvini sarebbe tentato di rompere con il Movimento 5 Stelle a tempo debito, e soltanto dopo aver centrato l'obiettivo grosso: strappare, cioè, l'Emilia Romagna al Pd alle prossime elezioni regionali. È Augusto Minzolini, sul Giornale, a suggerire il progetto stra

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Vittoria su tutta la linea - riammessi emendamenti della Lega. Carcere per le ladre incinte” : “Vittoria su tutta la linea”. Dopo una mattinata tribolata, con lo spettro di nuove, forti tensioni tra le due anime del governo gialloverde, Matteo Salvini annuncia che sono stati riammessi tutti gli emendamenti al dl Sicurezza a favore di polizia e vigili del fuoco “grazie all’insistenza della Lega”. Nelle commissioni alla Camera, quindi, sono rientrate anche le novità su buono pasto, straordinari, vestiario e ...

Carola è libera : “Vittoria della solidarietà”. Gip : “Decisione conforme giurisprudenza” Salvini : “Sentenza politica” : Carola Rackete, la comandante della Sea-Watch 3 che aveva forzato il blocco dei porti italiani per far sbarcare a Lampedusa 40 migranti soccorsi in mare, torna libera dopo quattro giorni trascorsi agli arresti domiciliari. Il gip, oltre a non convalidare l'arresto, ha escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una "scriminante" legata all'avere ...

'Ndrangheta : Salvini - 'oggi vittoria legalità contro troppi Mancuso ancora in giro' : Limbadi (Vv), 2 lug. (AdnKronos) - "Una bella giornata di vittoria della legalità e sono contento che questo potrà essere uno spazio dove si studia, si cresce e si combattono mafia, camorra e 'Ndrangheta". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando a Limbadi, in Calabria, dov

Sea Watch - la vittoria di Salvini - Strasburgo ha deciso che non sbarcheranno in Italia i migranti : Matteo Salvini leader della Lega e ministro Italiano incassa questa vittoria, Strasburgo da ragione alle sue idee, Sea Watch non sbarcherà in Italia Novità sul caso Sea Watch. Niente scialuppa di salvataggio da Strasburgo per la Sea Watch 3. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato dalla comandante della nave, Carola Rackete e dai 42 … Continue reading Sea Watch, la vittoria di Salvini, Strasburgo ha ...

Olimpiadi - M5s ricorda quando Salvini era contrario e diceva : “Sono follia”. I 5stelle lombardi rimuovono post su “vittoria” : Il Movimento 5 stelle non accetta la retorica secondo cui “noi siamo i perdenti perché non abbiamo mai voluto le Olimpiadi a Roma per il 2024 e alla Lega sono dei vincenti perché hanno ottenuto quelle invernali del 2026 a Milano e Cortina”. E in un post sul Blog delle Stelle ricorda come a suo tempo anche Matteo Salvini, esultante per l’assegnazione dei Giochi all’Italia, era fortemente contrario alla candidatura della ...