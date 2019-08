Ryanair | doppio sciopero estivo | il 22 e il 23 agosto e dal 2 al 4 settembre

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Brutte notizie per chi è in possesso di un biglietto aereo con la compagnia: nelle prossime settimane sono previsti alcuni disagi a causa di unoproclamato dal sindacato autonomo dei piloti britannici Balpa (British Airline Pilots Association). Ilè previsto per i prossimi 22 e 23e il 2 e 4, avrà la durata di 48 ore e riguarderà i piloti con base in Gran Bretagna, ma occorre fare attenzione in quanto potrebbe toccare tutti gli aeroporti di Europa, inclusi quelli italiani....

