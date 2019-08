Rugby | il ranking mondiale aggiornato 12 agosto 2019 L’Italia torna tredicesima | al

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) La conclusione di TheChampionship e Pacific Nations Cup oltre all’inizio del mese dedicato ai Test Match estivi di preparazione alla Coppa del Mondo, ridisegnano ildistamane, in attesa dei nuovi test match del fine settimana e, soprattutto, dell’imminente Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per ilrispetto a tutti gli altri). L’Italia, approfittando della sconfitta degli USA col Giappone, risale al 13° posto in classifica, mentre in top ten le principali variazioni riguardano il Sudafrica, scavalcato dall’Inghilterra, e dall’ingresso del Giappone al nono posto, scavalcando Fiji ed Argentina. Gli All Blacks restano sempre al comando con appena 15 centesimi di punto di margine sul Galles e 35 sull’Irlanda, terza. Worldal ...

ailinon80 : RT @Rugbymeet: ?? Il Giappone vola in alto e si presenta alla Coppa del Mondo al 9° posto del #Ranking Mondiale. L’Argentina scivola in bass… - Rugbymeet : ?? Il Giappone vola in alto e si presenta alla Coppa del Mondo al 9° posto del #Ranking Mondiale. L’Argentina scivol… - DuccioFumero : Ranking mondiale: All Blacks primi, ma che crollo! - R1823 - Il quotidiano del rugby -