Rugby – Gli azzurri verso il Cattolica Test Match contro la Russia | le sensazioni di De

Rugby - Test Match estate 2019 : Inghilterra-Galles 33-19. Gli ospiti perdono la possibilità di salire al numero uno del ranking mondiale : L’Inghilterra vendica la sconfitta patita nell’ultimo Sei Nazioni e batte il Galles per 33-19 nel primo dei Test Match estivi di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone. Si trattava però di uno degli incontri più importanti per gli ospiti, che in caso di pareggio o vittoria avrebbero scavalcato la Nuova Zelanda in vetta al ranking mondiale. Nel primo tempo parte subito a tutta ...

Rugby - Italia sconfitta dall’Irlanda nel test match di Dublino : gli azzurri si arrendono 29-10 : La formazione azzurra riesce a mettere a segno due mete con Mbende e Canna, senza però portare a casa un risultato positivo Arriva una sconfitta che brucia per l’Italia nel primo test match estivo, organizzato in vista dei Mondiali in programma in Giappone. Gli azzurri cedono all’Irlanda con il punteggio di 29-10, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di nove punti. Nonostante le due mete segnate da Mbende e Canna, la selezione ...

Rugby - Test Match 2019 : il calendario e gli orari delle partite del 10-11 agosto. Programma - tv e streaming : Scatta il primo fine settimana di un’atipica finestra internazionale di Rugby in piena estate, a causa dell’imminente Coppa del Mondo: essendo ancora in essere sia il The Rugby Championship che la Pacific Nations Cup, sono soltanto due gli incontri catalogati come Test Match internazionali. Saranno 19 nel complesso i Test Match ufficiali tra agosto e settembre, ma in questo week end l’inizio sarà a ritmi ridotti, dato che ...

Rugby - test match Irlanda-Italia : la formazione degli azzurri - il XV titolare. Budd capitano - rientra Canna - Padovani da 15 : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda nel match in programma sabato 10 agosto (ore 15.00) all’Aviva Stadium di Dublino. Gli azzurri scenderenno in campo nella capitale per disputare il primo test match estivo, partita fondamentale di avvicinamento alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone (l’Italia è inserita nel gruppo con Nuova ...

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini. Doppio titolo per la Russia : Si chiudono come nel 2018 per l’Italia gli Europei di Beach Rugby, disputati a Mosca (Russia), nella stessa location della scorsa edizione, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: anche oggi la Nazionale femminile viene sconfitta nella finalissima, mentre quella maschile vince la finale per il terzo posto. Nel torneo maschile l’Italia supera ai quarti per 9-2 ...

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia ai quarti sia tra gli uomini che tra le donne : Si chiude in maniera trionfale per l’Italia la prima giornata degli Europei di Beach Rugby, scattati a Mosca in Russia, nella stessa location dell’edizione del 2018, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: entrambe le selezioni azzurre oggi vincono le tre gare della fase a gironi e passano ai quarti di domani. Nel torneo maschile l’Italia supera all’esordio per ...

The Rugby Championship 2019 - Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16. Gli Springboks pareggiano all’ultimo istante e vedono il successo nel torneo : Nuova Zelanda e Sudafrica pareggiano 16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The Rugby Championship: gli Springboks acciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli. Nel primo tempo il Sudafrica fa subito capire di voler ...

Rugby a 7 - Grand Prix Series Lodz 2019 : l’Italia centra il terzo posto in Polonia! Gli azzurri possono sognare le World Series! : Oggi si è conclusa a Lodz, in Polonia, la seconda ed ultima delle Grand Prix Series di Rugby a 7: l’Italia compie un’impresa sportiva, centra il terzo posto finale, e si qualifica per il torneo di Hong Kong che ad aprile 2020 metterà in palio un posto alle World Series 2021. Superata nei quarti la Polonia, gli azzurri si sono arresi alla Spagna, ma poi sono saliti su podio grazie al successo sull’Irlanda. Così al sito federale ...

The Rugby Championship 2019 : Argentina-Nuova Zelanda 16-20. Gli All Blacks soffrono ma vincono in casa dei Pumas : La Nuova Zelanda risponde al Sudafrica nella seconda gara della prima giornata del The Rugby Championship 2019, ma lascia il punto di bonus offensivo in Argentina, con i Pumas, che invece devono accontentarsi del bonus difensivo, dato che gli All Blacks passano a Buenos Aires per 16-20. Ad un terzo del torneo il Sudafrica guida con 5 punti, davanti alla Nuova Zelanda con 4, all’Argentina a quota 1, ed all’Australia, con 0. Nel primo ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma - fuori il Rugby a 7 azzurro - bene il tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.31 VOLLEY FEMMINILE – risultati finali: Argentina-Ungheria 20-25 22-25 19-25, Messico-Russia 8-25, 20-25 16-25. 13.27 GINNASTICA ARTISTICA – Lara Mori è qualificata alla finale nell’all-round 13.24 JUDO – Castagnola perde negli ottavi dei 52 kg femminili dalla lusitana Diogo. 13.21 JUDO – Miceli perde contro il russo Chasygov, ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Avanti i fiorettisti nella scherma - fuori il Rugby a 7 azzurro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.00 scherma – Nei sedicesimi del fioretto maschile Ingargiola (ITA) b. Kiss (Hun) 15-7. 12.56 scherma – Nei sedicesimi del fioretto maschile Bianchi (ITA) b. Galuashvili (Geo) 15-5. 12.53 rugby A 7 – L’Italia batte 12-5 il Canada ma è eliminata a causa della vittoria della Francia sul Giappone. 12.48 VOLLEY FEMMINILE – I ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel Rugby a 7 - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.46 JUDO – Scattate le gare per quattro categorie di peso: 57 e 63 kg femminili e 73 ed 8 kg maschili. Sette gli Azzurri un gara. 12.38 GINNASTICA ARTISTICA – Al termine della prima suddivisione femminile è in testa l’ucraina Yana Fedorova con 49.750. Nella terza suddivisione saranno in gara le tre azzurre Martina Rizzelli, Lara Mori e ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Bene l’Italnuoto nelle batterie. Azzurri ko nel Rugby - Di Martino in finale nel tiro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 12.27 tiro A SEGNO – Dario Di Martino di qualifica alla finale di oggi pomeriggio della pistola 10m uomini. L’azzurro entra con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile: 573 12.20 BASKET – Finali gare femminili: Australia-Cina 90-86, Messico-Taipei 55-76, Ungheria-Ucraina 63-48 12.18 NUOTO – Ci sono due italiani in finale nei 1500 ...

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 5 luglio : bene scherma - azzurri KO nel Rugby : Risultati Universiadi 2019 Napoli di oggi 5 luglio 2019: programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti nella seconda giornata.