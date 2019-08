Roma | ultrà ucciso | il killer non sarebbe stato solo al momento dell’agguato a Diabolik

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Tutto èpreparato con la massima precisione, seguendo le tipiche modalità dei delitti di mafia: Fabrizio Piscitelli, detto, èvittima di una vera e propria esecuzione programmata in ogni dettaglio. Oltre alprofessionista che gli ha sparato uncolpo mortale dietro all’orecchio, per gli inquirenti, almeno altre due persone hanno partecipato all’agguato lo scorso mercoledì in via Lemonia, a, all’ingresso del Parco degli Acquedotti. Infatti un complice avrebbe atteso l’assassino per poi scappare via con lui a bordo di una moto di grossa cilindrata, chestata ripresa durante la fuga da alcune telecamere di sicurezza della zona. Ma non: secondo quanto riportato dal Messaggero, una terza personastata presente sul luogo dell’omicidio. Avrebbe fatto da palo, con il compito di avvisare gli altri due dell’arrivo della bersaglio ...

