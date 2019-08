Roma - la beffa delle fotocopie - i comunali si rifiutano : Raggi chiama i privati

Moto3 – Gp Austria : Roma no Fenati torna in pole position dopo due anni - beffato Sasaki per 51 millesimi : Il pilota ascolano partirà davanti a tutti domani a Spielber, grazie alla splendida prestazione fornita oggi in qualifica. Ottavo Arbolino, nono Dalla Porta dopo due anni di digiuno, Romano Fenati torna finalmente in pole position , staccando il miglior tempo nelle qualifiche di Moto3 del Gp d’ Austria . Il pilota ascolano ferma il crono sull’1:36.460, beffando per soli 51 millesimi il giapponese Sasaki . Sesta pole in carriera per ...

Palozzi : Raggi non capisce che a volte è meglio tacere - danno oltre la beffa per Roma : Roma – “Virginia Raggi non smette mai di stupire, non comprendendo purtroppo che in politica, come nella vita, esistono momenti in cui e’ giusto parlare e altri, in cui e’ sacrosanto il silenzio. L’esempio lampante e’ il contraddittorio tweet del sindaco di Roma, col quale si complimenta con i colleghi di Cortina e Milano per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026”. Cosi’, in una nota, ...