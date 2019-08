Rischiano di annegare a Ostia e a Trapani | salvati dai cani bagnini

Vieste - Rischiano di annegare : bagnanti salvati da due labrador : Emanuela Carucci Si tratta di due ragazzi che si erano allontanati dalla riva, ma per le forti raffiche di vento e il mare agitato non riuscivano a tornare in spiaggia. In loro soccorso sono intervenuti due labrador della scuola cinofila italiana soccorso acquatico e ricerca Si chiamano Maya e Axel e sono due labrador neri diventati veri e propri eroi. Nella vita fanno i bagnini e proprio ieri, a Vieste, in provincia di Foggia, hanno ...