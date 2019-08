Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 12 agosto 2019) il tribunale per i minorenni di Roma ha riconosciuto «a ogni effetto e con effetti di adozione piena» la sentenza di adozione di due tribunali esteri. Il caso riguarda due minori stranieri, adottati da un solono, ma residente in Sudafrica, dove lavora come docente universitario.

fisco24_info : Riconosciuta anche in Italia l’adozione all’estero del genitore single: il tribunale per i minorenni di Roma ha ric… - AndreaSingap : @lenuccia82 Bandiera arcobaleno (che poi non è una bandiera riconosciuta da nessuno), foto di quel programma farloc… - camilladezorzi : @braveheartmmt @Yi_Benevolence La cosa era giusta x i VERI bisognosi anche se gli invalidi restano dei paria (… -