Renzi a Grillo:"Avvoltoio? Vado avanti"

mi chiama ''. Un onore essere insultato da lui". Così Matteoreplica a Beppee difende la sua proposta di un governo per approvare la Manovra, il taglio dei parlamentari e poi andare alle elezioni. "Ma si fa politica per il bene comune, non per 'ripicca personale'. Il governo istituzionale è la risposta a chi vuole orbanizzare l'Italia.", ha scritto l'ex segretario del Pd ed ex premiersu Twitter.(Di lunedì 12 agosto 2019)