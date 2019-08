Raiola a Napoli – Adl ha ricevuto rassicurazioni sull’infortunio di Lozano

Sky : Lozano-Napoli - vertice in corso tra De Laurentiis - Chiavelli e Raiola : Sono ore decisive per la trattativa che riguarda Hirving Lozano. Sky dice che è in corso, da ieri sera, il vertice tra De Laurentiis e Raiola per chiudere l’accordo per portare il messicano al Napoli. “Il tesseramento di Hirving Lozano sul tavolo, Mino Raiola e Aurelio De Laurentiis seduti per (ri)parlarne”. L’obiettivo è quello il punto di intesa per il trasferimento. Il problema principale resta, al momento, quello ...

Lozano-Napoli - ci siamo! Raiola incontra ADL per limare gli ultimi dettagli : Il Mattino: “Napoli ad un passo da Hirving Lozano”. Raiola a Napoli si è incontrato con De Laurentiis Tra il Napoli e Hirving Lozano sembra ormai tutto fatto. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino: “Succede tutto nella serata di ieri, tra le 20.50 e le 21: Mino Raiola, proveniente con un aereo privato da Nizza, atterra all’aeroporto di Napoli, trovando ad accoglierlo anche un autista pronto a scortarlo per ...

CorSport : Raiola a Napoli per incontrare De Laurentiis per chiudere l’affare Lozano (infortunato) : Ieri sera alle 20.30 Mino Raiola è arrivato a Capodichino per incontrare De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che l’autista del presidente è andato a prendere l’agente all’aeroporto per portarlo all’Hotel Vesuvio, dove i due avevano in programma un summit. “Raiola a Napoli significa Lozano a Napoli”, scrive il Corriere. Vuol dire che il messicano ha scelto e che l’agente deve perfezionare la pratica. Lozano, però, più o meno alla stessa ...

Gazzetta : Raiola chiede al Napoli una robusta commissione per Lozano : Mino Raiola lo aveva già fatto nella trattativa per Manolas. Aveva provato a giocare al rialzo con De Laurentiis per garantirsi il suo compenso per la mediazione. Oggi torna all’attacco nella trattativa per Lozano. La Gazzetta dello Sport scrive che il procuratore è in stretto contatto con Giuntoli per provare a risolvere la questione legata ai diritti di immagine del messicano. Raiola non intende lasciare al Napoli, a costo zero, gli ...

CorSport : Raiola offre al Napoli Balotelli (che non entusiasma il club) : Il Napoli continua la sua ricerca dell’attaccante e viene fuori una sorpresa. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, durante i contatti per Lozano, Raiola avrebbe proposto al Napoli anche Mario Balotelli. L’attaccante è senza squadra, in cerca di collocazione. Ma l’ipotesi non sembra entusiasmare il club partenopeo. E poi su SuperMario si è fatto avanti il Flamengo che non sembra intenzionato a farselo ...

CorSport : Psv-Lozano - divorzio vicino. Giuntoli e Raiola lavorano per portarlo a Napoli : Non c’è più margine per un dialogo tra Hirving Lozano e il Psv. Le voci, scrive il Corriere dello Sport, che si rincorrono parlano di un addio ormai alle porte tra il messicano e il club olandese. Il litigio tra il calciatore e l’allenatore per la sostituzione nel turno preliminare di Champions contro il Basilea è solo l’ultimo segnale di un rapporto ormai incrinato. Lozano vuole la Champions, che il Psv non può più dargli e il Napoli è ...

CorSport : Lozano vuole il Napoli. Giuntoli e Raiola cercano l’accordo per i diritti di immagine : Lozano ha scelto Napoli, scrive il Corriere dello Sport. E ieri il suo gradimento è stato confermato dai media olandesi. Con la Champions sfumata dal futuro del Psv le trattative del Napoli con il calciatore e il club olandese sono entrate nel vivo. L’affare prevede il pagamento della clausola da 42 milioni al Psv. Il quotidiano parla di contatti frequenti tra Giuntoli e Raiola e del calciatore che aspetta solo la “fumata azzurra”. L’offerta di ...

Telegraaf – Napoli opzione concreta e gradita da Lozano : l’affare si farà - sui tempi dipende da Raiola : Napoli prima scelta per Lozano,sui tempi dipende da Raiola A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il giornalista del Telegraaf Robin Jongmans che ha rilasciatoalcune dichiarazioni su Lozano obiettivo caldo del Napoli: “Lozano via dopo l’eliminazione della Champions? L’esclusione dalla Champions non cambia le cose in chiave di mercato, questo direbbe il Psv, la mia sensazione però è che il giocatore voglia ...

Lozano-Napoli - CorSport : Padre e moglie già in Città - faccia a faccia con Raiola - ma c’è fiducia : Lozano-Napoli, CorSport: faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Le ultime Lozano-Napoli, CorSport: Padre e moglie già in Città, faccia a faccia con Raiola, ma c’è fiducia. Il club azzurro punta forte sull’ esterno offensivo messicano che vuole lasciare il Psv per giocarsi la Champions. Napoli sembra la destinazione giusta, con il Padre e la moglie del giocatore che già sono stati in Città, apprezzando l’ ...

CorSport : Sprint del Napoli su Lozano. Giuntoli incontra Raiola : Hirving Lozano torna prepotentemente sulla scena. Il Corriere dello Sport scrive che nelle ultime ore Giuntoli ha incontrato il manager dell’attaccante messicano, Mino Raiola. Il Napoli ha una carta da giocare: la Champions, quella che Lozano non avrebbe più modo di giocare nel Psv dopo l’eliminazione ai preliminari contro il Basilea. Perdere l’Europa è stato un duro colpo per il messicano, che aveva dichiarato di volerla a tutti i costi. Del ...

Il Napoli riflette su Lozano - contatti Raiola – Napoli - le ultime : Per Ancelotti è l’esterno offensivo messicano Hirving Lozano l’uomo giusto per il suo credo tattico, per Giuntoli un investimento in grado di innalzare il potenziale del Napoli. Il filo diretto tra il club azzurro e lo stesso calciatore non si è mai spezzato, il nazionale messicano è un obiettivo concreto. Nelle ultime ore ci sono stati contatti con Mino Raiola per trovare una strategia in grado di convincere il Psv a cedere il ...

Mattino : Il Napoli riparte per Lozano. Incontro Giuntoli-Raiola : Si chiude una porta e si apre un portone, questa la filosofia con cui il Napoli sta seguendo le evoluzioni del mercato secondo il Mattino. Chiuso l’affare Pépé che ha preferito la Premier, De Laurentiis è tornato a parlare di Lozano. Ieri sera Giuntoli ha incontrato Mino Raiola per riaprire le trattative che erano state interrotte qualche settimana fa. L’Incontro di ieri sera non è stato di certo risolutivo, ma è un semaforo verde per ...

SKY – Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola : Lozano torna in pole. I dettagli : SKY – Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: Lozano torna in pole. I dettagli Contatti in giornata tra il Napoli e Mino Raiola: Lozano torna in pole. Sfumato Nocolas Pépé, che sembrava davvero ad un passo dall’ azzurro, il club partenopeo riapre la pista Lozano. L’ esterno messicano del Psv riappare nella lista della spesa di De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti. Ne parla il collega di Sky Sport Gianluca ...