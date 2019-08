Quelle macellazioni clandestine per festa islamica del Sacrificio

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Aurora Vigne I controllo dei forestali sono effettuati nell'ambito della ricorrenzache prosegue fino al 15 agosto. Nell'allevamento c'erano anche soggetti di religioneche hanno detto di aver dato un acconto per l'acquisto di capi di bestiame ancora non macellatiin occasione delladel. Un rituale illegale, questo, che oramai si ripete di anno in anno. Questa volta a finire nel mirino dei carabinieri forestali sono cinque persone di un allevamento a Sesto Fiorentino (Firenze). Avrebbe svoltocon uccisioni varie di ovini e caprini. I controllo dei forestali sono effettuati nell'ambito della ricorrenzache prosegue fino al 15 agosto.in cui i musulmani sacrificano come Abramo un animale. Le cinque persone fermate sono accusate di uccisioni illecite di animali, spiegano ...