Quanta acqua bisognerebbe bere al giorno?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) Svegliatevi e beveteBevete bevande non zuccherateScegliete l'frizzanteMangiate più frutta e verduraMettete la frutta e la verdura nell'L’è lo strumento più sottoutilizzato e sottostimato quando si tratta di salute. Dall’idratazione della pelle, passando per il lenire il mal di testa fino al dare una scorta infinita di energia: tutto questo può essere racchiuso nei benefici di un bicchiere d’. «Una corretta idratazione è la chiave non solo per essere lucidi e vigili, ma anche per mantenere gli organi ben funzionanti – afferma Jaclyn London, direttore del dipartimento di nutrizione presso il Good Housekeeping Institute – Abbiamo bisogno dicirca 2 litri dial– e molto di più, in caso di cambi di stagione, caldo o assunzione di farmaci». Sì, ricordarsi di portare in borsa una bottiglia d’durante il ...

al_m_c_ : @Luca_Mussati ????? quanta fantasia il caldo ti fa male, vai a mettere la testa sotto l'acqua chissà se inizi a ragionare - DMSebastiano : RT @DMSebastiano: ?? ?? ??? ..ma dove he finita l‘acqua della fontanella della villa ! ??? ..forse gli Ufo avevano tanta se… -