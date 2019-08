Previsioni Meteo | domani calo termico e temporali al Nord | caldo al Centro Sud MAPPE e

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Cede ulteriormente la pressione sulle regioni settentrionali ad opera di un cavoatlantico più pronunciato e in penetrazione fino alla Sardegna. In seno a esso viaggeranno correnti instabili soprattutto dal Golfo del Leone, dalla Provenza, verso l’alto Tirreno, poi in direzione delle regioni-orientali. La particolare predisposizione instabile in verticale, permetterà la formazione, per buona parte della giornata, di nubi cumuliformi più intense ed estese su Alpi e Prealpi-orientali, in particolare tra quelle del Trentino, delVeneto e del Friuli. Piogge eSu questi settori, già in mattinata si svilupperannodiffusi, localmente anche forti. Nelle ore tardo pomeridiane e soprattutto serali, i fenomeni temporaleschi, sempre in un flusso di correnti portanti da Ovest, tenderanno a espandersi oltremodo verso i settori pianeggianti di ...

